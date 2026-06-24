Al menos dos investigadores del INAH interpondrán una denuncia formal contra los responsables de los permisos y gestiones que permitieron el uso particular del Alcázar del Castillo de Chapultepec por la FIFA el 10 de junio pasado, en donde se celebró un evento privado en el marco del Mundial de Futbol 2026.

Se trata del historiador Felipe Echenique y del antropólogo Juan Manuel Sandoval, quienes piden a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar a los responsables de la realización de una cena privada en el inmueble histórico, ya que dicho evento transgredió leyes nacionales “por haberse propiciado y auspiciado que se transgrediera el Estado de Derecho al contravenir lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley General de Bienes Nacionales; la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas de Monumentos Arqueológicas, Artísticas e Históricas y su Reglamento; y la Ley Federal de Derechos”, se puede leer en la carta formal de la denuncia en poder de EL UNIVERSAL.

Asimismo, en la carta se menciona un hecho parecido suscitado en 2001, cuando la esposa del expresidente Vicente Fox, Martha Sahagún de Fox, utilizó el Castillo de Chapultepec para una cena privada y un concierto del cantante Elton John.

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Se explica en dicho escrito que la situación cambió cuando la presidenta Claudia Sheinbaum admitió que el Castillo de Chapultepec fue rentado por la FIFA en más de un millón de pesos.

“Estás declaraciones no sólo son escandalosas, sino que rayan en la apología del delito porque no existe ninguna norma que permita rentar el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, para realizar una cena privada, organizada por una trasnacional como la FIFA”.

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En la demanda se pide a las autoridades ejercer acciones legales hacia los responsables, e investigar si los directivos del INAH en otras ocasiones han rentado el sitio a particulares.

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La demanda será entregada a la FGR en breve y se anexará a los investigadores que lo deseen.

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