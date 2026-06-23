Con el objetivo de hacer una revisión distinta a la vida y obra del grabador José Guadalupe Posada, el Museo Nacional de la Estampa (Munae) (Hidalgo 39) inauguró la exposición Posada. Cartografía de un cronista, en donde se hace una aproximación a la extensa obra del caricaturista y se pone la mirada a aspectos poco conocidos o explorados de su producción artística.

Dentro de esos aspectos poco conocidos se encuentran, por ejemplo, las técnicas gráficas que usó en su obra, su relación con la música y los cancioneros populares, las representaciones sagradas y profanas presentes en sus creaciones, su papel como precursor del diseño gráfico y la publicidad, y la permanencia de su legado en artistas contemporáneos del siglo XXI, explica en entrevista uno de los curadores de la muestra, el museólogo David García Aguirre.

Articulada en cinco ejes temáticos y con más de 300 piezas, la muestra pretende observar a “José Guadalupe Posada más allá de su célebre trabajo de la Catrina”, pieza famosa del caricaturista que lo ha colocado en el imaginario colectivo, explica García Aguirre.

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“Nuestro proyecto es pensar en Posada fuera de la Catrina, es decir, hacer una búsqueda de piezas, de temas, pensar en Posada a partir de todo el trabajo que hizo en sus distintas épocas y que, bueno, en algún momento de la vida, evidentemente, desemboca en su trabajo más conocido”, explica el curador.

Para García Aguirre, solo se conoce la faceta de Posada como grabador, pero, explica, hay todo un mundo detrás, ya que el grabado lo realizó en sus últimos años de vida. Previo a eso existe todo un mundo de producción poco explorado por los museos y los investigadores.

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Por ello, la muestra se compone de cinco ejes temáticos que exploran diferentes rostros del creador: Posada y las técnicas; La partitura visual de una estampa; Lo sagrado y lo sobrenatural: las batallas entre el bien y el mal; Posada: precursor del diseño gráfico y la publicidad, y Posada XXI: herencia activa de la imagen popular.

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Sobre la obra, explica el museólogo David García Aguirre, proviene de tres acervos, una parte del propio Munae, otra del Museo Posada de Coyoacán, y un gran porcentaje también del Museo José Guadalupe Posada de Aguascalientes.

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