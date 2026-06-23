El uso del Alcázar del Castillo de Chapultepec para un evento privado de la FIFA y la posterior declaración de la presidenta Claudia Sheibaum de que se rentó dicho espacio por más de un millón de pesos son hechos calificados por el experto en políticas culturales Bolfy Cottom, como “preocupantes y alarmantes” que ponen de nuevo al patrimonio de México en medio de la discusión por su uso con fines comerciales, monetarios y ajenos a su vocación cultural y educativa.

Dos antecedentes recientes vienen a la memoria en el análisis de este caso, primero, lo suscitado con el youtuber MrBeast, quien promocionó su marca de chocolates en un video grabado en Chichén Itzá, y el uso del Museo Nacional de Antropología para recorridos nocturnos privados impulsados por una marca de tarjetas de crédito.

Para Cottom, que la Presidenta de México “admitiese” en conferencia que se rentó el Castillo de Chapultepec para un evento privado empresarial es un golpe directo a su investidura presidencial, además que pone en evidencia la transgresión de importantes leyes nacionales, entre ellas las de Sitios y Monumentos Históricos, la de Bienes Nacionales y la de Derechos.

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Cottom, quien también fue secretario técnico del INAH, explica que el artículo 288 de la Ley Nacional de Derechos estipula que se pueden hacer pagos de derecho por el uso de inmuebles a cargo del INAH, como en el caso del Castillo de Chapultepec, pero siempre con la orientación de realizar eventos educativos o culturales.

“En la fracción 2 de ese artículo, dice que pagarán 44 pesos con 6 centavos por cada metro cuadrado o fracción que se use, goce o aproveche para cada evento, y, ojo, para cada evento cultural de hasta cuatro horas de duración, incluido el tiempo de montaje y desmontaje de instalaciones, realizado en espacios exteriores de cualquier tipo; me parece que la ley es muy clara, habla del uso y pago para eventos culturales, no cenas, veladas, fiestas, eso no tiene nada que ver con su uso como monumento histórico”, explica.

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En videos que circulan en redes se observa que el evento promocionó a la FIFA en el marco del Mundial de Futbol, hubo decenas de invitados y también hubo consumo de alimentos y bebidas.

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Para Cottom, el evento está muy alejado de tener vocación cultural, fue algo empresarial y, aunque el INAH declare que se cumplieron con todas las normativas, es una afirmación de “buena fe”, ya que no se muestran documentos o permisos que avalen que el evento se hizo bajo una dirección o naturaleza meramente cultural.

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“Eso es lo que más me preocupa, el daño a la investidura presidencial, porque pareciera que no informan bien a la Presidenta, no la asesoran, la hacen decir cosas que no son ciertas, y justo es eso; ¿desde cuándo está bien que la FIFA venga a impulsar el patrimonio cultural de México?, es alarmante y deja un panorama complicado”.

Para Cottom, es necesario que se aclare qué tipo de evento se llevó a cabo en Chapultepec, además de que el INAH debe ser quien autorice la viabilidad de este tipo de eventos, aunque, admite, la decadencia que las instituciones culturales han presentado en los últimos años puede ser la razón de que este tipo de violaciones a las leyes federales se realicen.

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“Afirmar algo de esta magnitud desde el nivel de la Presidencia es muy delicado, es un descuido de la Secretaría de Cultura, es un descuido de la autoridad, del INAH, y en esa circunstancia, pues, una de dos, o es evidentemente un error muy serio, o definitivamente la confesión de un delito”, explica.

“Es impensable que la FIFA venga a difundir el patrimonio de México, vivimos momentos muy tristes en temas de administración cultural”, concluye.

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