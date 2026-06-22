“Ángeles en América”, obra de Tony Kushner que ha ganado premios como el Pulitzer y el Tony, será presentada en México bajo la dirección de Cristian Magaloni y con traducción al español de Enrique Arce Gómez. En muchos sentidos, afirma Magaloni en entrevista, es una obra que sigue tocando temas que no han dejado de ser vigentes después de 30 años.

Uno de los mayores retos a los que se se enfrentó Magaloni como director es la presentación íntegra de las dos partes de “Ángeles en América”: “El milenio se aproxima” y “Perestroika”: la dificultad, dice, fue montar las dos obras en paralelo con la infraestructura y el tiempo de una sola. Ha sido un trabajo titánico de todo el equipo, creativos y actores han hecho doble trabajo. Es un esfuerzo de horas de ensayo, casi atlético, toda la música, hemos montado más de 40 escenas”.

Magaloni destaca que se trata de una obra que depende mucho de su contexto: “Está escrita en un momento muy particular y en un lugar muy particular: el Nueva York de los años 80, durante el gobierno de Reagan. Ver cómo el texto sigue hablando de nuestras actualidades es terrorífico. Cómo muchas de las cosas que se ven ahí se corresponden con lo que estamos viviendo ahora, tanto social como políticamente, es impresionante”.

La obra también aborda el VIH en un momento particular. Ahora es totalmente distinto: desde los tratamientos hasta la estigmatización: “Más allá del virus en sí mismo y de la enfermedad, el gran problema en esa época fue cómo se trató socialmente. De eso está hablando la obra, de cómo se estigmatizó un virus y cómo alienó a la sociedad y a los enfermos en un momento histórico particular”.

Una revisitación del pasado y un homenaje. Una forma de recordar ese momento y aquello que se hizo mal, añade. En todo lo demás —los aspectos políticos y psicológicos— la obra no ha perdido vigencia: “Fue muy impresionante descubrirlo a lo largo de los procesos de ensayos”.

En la obra hay un sólo personaje que sí existió: Roy Cohn, abogado republicano, ultraderechista, asistente de Joseph McCarthy y amigo cercano e influyente en Donald Trump: “Es un poco el legado que dejó esa visión del mundo, ese capitalismo salvaje que vemos ahora con un Trump casi anárquico. Luego hay un asunto que toca cómo vivimos el género y la sexualidad. Es hermoso ver cómo ya empezaban estos cuestionamientos hacia la forma de vivir nuestra sexualidad y nuestra identidad de género”.

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El contexto, indispensable para comprender la obra, fue respetado. Sólo se adaptó un poco el guion a la forma de hablar en el presente para que resuene en el público.

En lo psicológico, la obra habla de la trampa de asumir la propia identidad, corriendo el riesgo de quedar congelado o sin posibilidades de avanzar: “Cómo estas ideas que tenemos sobre nosotros mismos o sobre el mundo nos pueden impedir vivir un poco mejor. Es una obra que invita a salir un poco de aquello que creemos de nosotros mismos y arriesgarnos a buscar maneras nuevas de vivir.

Enrique Arreola, Carolina Politi, Vicky Araico, Pablo Marín, Assira Abatte, Aldo Guerra, Jesús Delgado y Lucio Giménez Cacho conforman el elenco.

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“Ángeles en América” es presentada por el Centro Cultural Helénico, en colaboración con Kupfer Producciones e IM Producciones. Puede verse hasta el 12 de julio, con funciones alternadas de la primera y segunda parte.