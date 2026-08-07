Umán, Yuc. - Vecinos del fraccionamiento Piedra de Agua expresaron profunda indignación, tras el hallazgo de dos perros y un gato sin vida en la calle 41 B, por 28, frente a un establecimiento comercial.

Los animales presentaban señales de un posible envenenamiento.

Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal de Umán acudieron al lugar, tomaron conocimiento de los hechos y acordonaron la zona para preservar indicios.

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Posteriormente, arribó personal de la Fiscalía General del Estado y del Servicio Veterinario Forense, quienes recogieron los cuerpos para practicar necropsias y determinar las causas del fallecimiento.

Algunos testigos refirieron haber visto a una mujer acercarse a las mascotas portando un plato con alimento.

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Los vecinos se han manifestado decididos a solicitar a las autoridades las grabaciones de cámaras de seguridad de la zona para identificar y dar con el responsable de estos hechos.

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JACL