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Umán, Yuc. - Vecinos del fraccionamiento Piedra de Agua expresaron profunda indignación, tras el hallazgo de dos perros y un gato sin vida en la calle 41 B, por 28, frente a un establecimiento comercial.
Los animales presentaban señales de un posible envenenamiento.
Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal de Umán acudieron al lugar, tomaron conocimiento de los hechos y acordonaron la zona para preservar indicios.
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Posteriormente, arribó personal de la Fiscalía General del Estado y del Servicio Veterinario Forense, quienes recogieron los cuerpos para practicar necropsias y determinar las causas del fallecimiento.
Algunos testigos refirieron haber visto a una mujer acercarse a las mascotas portando un plato con alimento.
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Los vecinos se han manifestado decididos a solicitar a las autoridades las grabaciones de cámaras de seguridad de la zona para identificar y dar con el responsable de estos hechos.
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