La victoria de la Selección Nacional provocó una fiesta inimaginable en todo el país. Y una ola con los mejores de esta semana. El que no la pasó tan bien fue Paraguay después de la humillación que vivió ante Estados Unidos. En ambos casos las risas no faltaron.

La victoria de México

Guadalajara fue el escenario en el que México, apoyado por una afición devota y fiel, vivió una victoria inolvidable. El partido fue intenso y tuvo grandes momentos desde su inicio, pero la Selección, bajo la batuta de Javier Aguirre, se sostuvo y se mantuvo firme hasta el final. Un 1- 0 frente a Corea, un equipo que no es un rival sencillo.

Ni una victoria como ésta se salva del humor en redes sociales. La reacción de los internautas fue inmediata tras finalizar el partido.

Foto: Vía X.

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La derrota de Paraguay

Quien no contó con la misma suerte fue Paraguay. Fue hace una semana cuando la Selección de Estados Unidos debutó con el pie derecho en el Mundial 2026. Y lo hizo con una tremenda goleada sobre Paraguay (4-1) en el SoFi Stadium en California. De cara al cierre de la fase de grupos no tuvieron piedad.

Y los reyes del humor en internet, los memeros del mundo, tampoco tuvieron piedad con los paraguayos.

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Foto: Vía X.

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Con información de Leobardo Vázquez Hernández y Nicolás Schiller Solti.

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