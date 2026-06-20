Ayer se realizó la segunda protesta contra los cambios de la Casa del Poeta Ramón López Velarde, tras una semana en la que la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México lanzó varios comunicados y finalmente echó para atrás la decisión de convertir el histórico recinto en un cabaret.

Uno de los anuncios más representativos fue la remoción de Andrés Carreño como director del sitio, noticia que fue celebrada por el Comité de Defensa de la Casa del Poeta como positiva, sin embargo, los poetas ahora demandan que el Café Bar Las Hormigas, dentro del inmueble, no sea usado con fines comerciales y ajenos a la producción literaria.

Otra exigencia importante del Comité es la conformación e instalación de un consejo consultivo que incluya a representantes tanto del INBAL como del INAH, que tenga voz y voto en las decisiones sobre los lineamientos institucionales “para evitar decisiones arbitrarias de las autoridades en turno”, señaló el Comité en un comunicado.

Alrededor de las 17:30 horas, el acto de protesta comenzó con una obra de teatro afuera de la Casa Ramón López Velarde, una improvisación que tuvo como temática las decisiones de la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis Mor, de convertir “a espaldas de todos” el espacio en un cabaret.

Luego, Hernán Bravo Varela, Luis Felipe Fabre, María Rivera y otros más leyeron poemas de López Velarde en voz alta.

Pese a que el inmueble permaneció abierto mientras los poetas realizaban la protesta, todo el acto se realizó en la calle para visibilizar la problemática alrededor de “decisiones arbitrarias” de las autoridades.

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El miércoles pasado, la Secretaría de Cultura lanzó una respuesta a las peticiones del Comité, en donde aseguró que las voces de la comunidad serán escuchadas. Sin embargo, convocó con premura a una mesa de diálogo para el jueves, invitación que fue rechazada por los poetas.

María Rivera informó que fueron convocados a una nueva mesa de diálogo para el viernes 26 de junio. Dijo también que la comunidad celebró la destitución de Andrés Carreño. “Celebramos lo de Carreño y que se respetara el nombre de la Casa de Ramón López Velarde, pero seguimos con el tema del Consejo Consultivo y que no se use el Café Bar Las Hormigas con fines que no son los que le corresponda al espacio”.

Señaló que sí asistirán a la próxima reunión del viernes 26 de junio, la cual, dijo Rivera, fue convocada por la Secretaría de Cultura de la CDMX.

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La protesta continuó con poemas de López Velarde y algunas consignas como “La casa se respeta”. Cerca de las 19 horas, concluyó el acto.

Rivera señaló que, pese a que rechazaron la invitación de diálogo convocada para el jueves pasado, ésta sí se llevó a cabo.

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