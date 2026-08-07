Naucalpan de Juárez, Estado de México.— La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que su gobierno labora para el bienestar de la población y que, a diferencia de administraciones anteriores, ahora se gobierna “por el pueblo y para el pueblo”.

Durante la entrega de la Pensión Mujeres Bienestar, en la Unidad Deportiva Cuauhtémoc del IMSS, sostuvo que la llamada Cuarta Transformación busca revertir las políticas de gobiernos que, dijo, beneficiaron únicamente a unos cuantos.

“En el pasado se gobernaba para unos cuantos. Ahora, orgullosamente somos gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México. Y vamos a seguir trabajando por el pueblo”, comentó.

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La mandataria federal indicó que durante años hubo gobiernos que “le quitaron al pueblo”, mientras que su administración busca apoyar a la población mediante programas sociales.

“Nosotros, orgullosamente somos gobiernos que le damos al pueblo, que siempre le vamos a dar la mano al pueblo porque somos uno mismo”, dijo.

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Promete bacheo para Naucalpan

Durante el acto, se comprometió con el alcalde de Naucalpan de Juárez, Isaac Montoya, a incorporar al municipio a un programa federal de bacheo.

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Explicó que, al preguntarle al edil cuáles eran las principales necesidades del municipio, éste le planteó atender el deterioro de las vialidades.

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“Me dijo: ‘hay que tapar todos los baches que hay’. Vamos, pero nos falta. Hicimos un programa para 10 municipios del oriente, pero ahora para el bacheo vamos a incorporar a Naucalpan también”, anunció.

Destacó además que en el municipio ya se construye el Mexicable y aseguró que su gobierno continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades locales.

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“Las mujeres no somos menos”

Al referirse a la Pensión Mujeres Bienestar, Sheinbaum destacó que este programa de bienestar representa un reconocimiento al trabajo que las mujeres han hecho a lo largo de sus vidas, tanto dentro como fuera del hogar.

“Que nunca nos hagan menos. Las mujeres somos personas y tenemos derechos como todas y todos en nuestro país”, señaló.

Afirmó que el reconocimiento de los derechos de las mujeres forma parte de la libertad, la democracia y la soberanía, así como de la transformación de la vida pública del país.

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La titular del ejecutivo federal informó que su gobierno también trabaja para que todos los municipios cuenten con al menos un Centro Libre, donde las mujeres puedan recibir atención integral.

Además, destacó la puesta en marcha de la red Tejedoras de la Patria, de los servicios de acompañamiento jurídico y atención a través de la línea 079, en la opción 1, para recibir denuncias relacionadas con violencia.

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Recordó además a mujeres que tuvieron un papel relevante en diferentes momentos de la historia de México, entre ellas Josefa Ortiz Téllez-Girón, Gertrudis Bocanegra y Margarita Maza Parada.

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“Las mujeres no pedimos ser más en México, pero tampoco somos menos. Nunca más somos menos en nuestro país”, enfatizó.

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Atiende demandas de ex trabajadores del SME

Al término de su mensaje, Claudia Sheinbaum también se comprometió a revisar las demandas pendientes de ex trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), quienes le entregaron peticiones a su llegada al evento.

Indicó que se buscará atender estos planteamientos a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).

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Por su parte, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, destacó los programas sociales implementados por el gobierno federal y particularmente los dirigidos a las mujeres.

“Agradezco mucho este apoyo que da a través de esa visión social que tiene usted para mejoramiento de las familias”, expresó.

La mandataria mexiquense informó que durante este año se han reconstruido 108 kilómetros del Periférico Norte y que está por comenzar la reconstrucción de nueve kilómetros de la vía Gustavo Baz, entre otras obras.

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La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, señaló que la Pensión Mujeres Bienestar contribuye a fortalecer la autonomía económica de sus beneficiarias y representa un reconocimiento a una vida dedicada al trabajo.

Explicó que las beneficiarias reciben 3 mil 100 pesos cada dos meses y destacó que cerca de tres millones de mujeres en todo el país reciben actualmente este apoyo.

En el Estado de México, dijo, son más de 361 mil mujeres las que reciben la pensión, mientras que en Naucalpan la cifra se aproxima a 20 mil beneficiarias.

Este sábado y domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum realizará una gira de trabajo por el Estado de México y Puebla.

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