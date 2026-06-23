La primera aspirante en inscribir su registro para la Coordinación de Comités Estatales de Defensa de la Cuarta Transformación, en el segundo día de registros en Morena, fue la senadora con licencia Andrea Chávez Treviño, quien afirmó que en Chihuahua Morena no solo le ganará a la oposición, sino que arrasará en votos.

“Estamos a punto de terminar con 100 años de PRIAN, con 100 años de gobiernos corruptos, estamos a punto de terminar con el gobierno más alejado de la realidad que hemos tenido los chihuahuenses”, dijo Chávez al concluir su registro.

La senadora con licencia Andrea Chávez se registra para la Coordinación de Comités Estatales de Defensa de la 4T (20/06/2026). Foto: Especial

Previo al inicio del segundo día de registros, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, emitieron un mensaje de bienvenida en el que solicitaron a los aspirantes mantener la unidad del movimiento.

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El segundo en tomar registro fue el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, quien acudió con la porra más grande que se ha visto en lo que va del registro y acompañado de líderes de Morena en el estado.

Alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, se registra para la Coordinación de Comités Estatales de Defensa de la 4T de Morena (20/06/2026). Foto: Especial

Pérez Cuéllar destacó que él sí ve piso parejo dentro de Morena para competir por la Coordinación de Comités Estatales de Defensa de la Cuarta Transformación en Chihuahua.

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El alcalde con licencia también rechazó que las acusaciones y los señalamientos que hace la oposición sobre Morena como un “narcopartido” les vayan a afectar en Chihuahua; aseguró que no habrá guerra sucia entre los aspirantes de Morena, pero “ya la hay desde el PAN”.

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