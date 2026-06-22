La mañana de este lunes arrancó el el registro de quienes aspiran a ser candidatos a gobernador bajo las siglas de Morena. Los primeros registros se hicieron vía internet para aspirar por la candidatura del partido guinda al gobierno de Aguascalientes.

En conferencia de prensa, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, destacó que los ciudadanos que se inscriben reciben una carta compromiso que firman aceptando que conocen la convocatoria y se comprometen a respetar sus reglas.

Además, en la misma carta compromiso, aceptan que Morena tome sus datos para solicitarle a las autoridades federales información sobre sus antecedentes en materia de seguridad y posibles vínculos con la comisión de delitos. Sumado a eso, se sigue solicitando como requisito presentar una carta de no antecedentes penales.

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Morena arranca registro para aspirantes a gubernaturas (22/06/2026). Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

“Se entregan cartas que tienen varios compromisos. Uno, que conocen la convocatoria y asumen las reglas; dos, que saben que la Comisión Nacional de Elecciones aplicará en su momento un criterio de paridad; tres, que aceptan, bajo una carta de protesta de decir verdad, que no tienen ningún tema ante la justicia, que no son deudores alimentarios, que no tienen antecedentes penales y aceptan que la comisión pueda solicitar de manera formal a las autoridades información para ratificar que lo que nos dicen de buena voluntad sea cierto”, dijo Hernández.

Este lunes solamente van a registrarse aspirantes para caminar hacia la candidatura de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche.

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