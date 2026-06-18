Las dirigencias de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo dejaron en el aire las alianzas que a nivel estatal podrían llegar a concretar rumbo a las elecciones de 2027, al adelantar que, aunque el registro de aspirantes será en conjunto, la determinación de cada partido de nombrar a sus candidatos a las 17 gubernaturas se dará según los tiempos electorales de precampaña.

En conferencia de prensa conjunta, las dirigencias de la alianza de la 4T presentaron su calendario de registro para quienes aspiren a encabezar las Coordinaciones Estatales de Defensa de la Cuarta Transformación, el cual será en conjunto entre los tres partidos.

El registro comenzará el próximo lunes 22 de junio y concluirá el sábado 27. Todos los aspirantes que militen en cualquiera de los tres partidos deberán inscribirse según el día que les corresponda. El registro es en línea y presencial en las instalaciones del World Trade Center de la Ciudad de México.

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Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, adelantó que ninguna de las 17 posibles alianzas a las candidaturas estatales están aún definidas, pues las dirigencias decidieron primero permitir el registro de aspirantes en conjunto y luego definir si apoyan o no al seleccionado en la encuesta.

“Ya en su momento estaremos definiendo, cada quien en sus órganos internos y también en el marco de la mesa nacional que tenemos entre las dirigencias nacionales de los partidos, las coincidencias entre nuestros procesos internos, entre este proceso conjunto y, en otro momento, cuando sea el tiempo legal, definiremos el detalle de la coalición, las definiciones de nuestros candidatos”, dijo.

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Procesos son separados, sólo el registro es común

Citlalli Hernández detalló que los procesos de selección de candidatos son separados entre los tres partidos, pero hasta el momento han acordado hacer el registro de los aspirantes en conjunto y realizar las encuestas.

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Si el Verde o el del Trabajo a nivel interno decidieran no acompañar al candidato seleccionado por Morena a través del método de encuesta ellos harían su proceso interno como mejor les convenga.

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Alberto Anaya, presidente nacional del PT, aseguró que ellos sí acompañarán a Morena en las 17 candidaturas que se elijan a través de este proceso. “No queremos ninguna fisura, queremos ir juntos en coalición en las 17 gubernaturas y en los distritos federales”, dijo.

Arturo Escobar, coordinador de alianzas del PVEM, aclaró que en el partido no solicitan la renuncia a los cargos actuales ni tienen como base estatutaria la regla de no permitir el nepotismo en las candidaturas.

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Reconoció que están participando en el registro de Morena —y esperan colocar dos buenos perfiles por cada entidad, un hombre y una mujer— porque “ha sido un método altamente exitoso” para definir candidaturas.

Los requisitos

La convocatoria se publicó la tarde de ayer. Por la mañana, Citlalli Hernández advirtió que entre los requisitos está que los aspirantes se dediquen de tiempo completo a las tareas de coordinación estatal, lo que los obligaría a renunciar al cargo que desempeñen actualmente.

Otros requisitos son que se evite el uso de dinero público o gastos dispendiosos, aunque fueran personales, atacar a otros aspirantes y, en el caso de Morena, que no tengan relación familiar con el gobernante actual.

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Sobre la licencia que presentó el senador Félix Salgado Macedonio al Senado y la imposibilidad de que él sea el candidato por las reformas antinepotismo del estatuto de Morena, Citlalli Hernández dijo que él tiene garantizado su derecho como militante a registrarse y participar en el proceso de encuesta, pero si no cumple con los requisitos de elegibilidad la Comisión Nacional de Elecciones se lo notificará.

Fechas de registro

El registro en línea se llevará a cabo los mismos días que el registro presencial, en un horario de 9:00 a 18:00 horas.

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El lunes 22 de junio deberán registrarse los aspirantes a ser coordinadores de Defensa de la Cuarta Transformación en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche.

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El martes 23 de junio deberán registrarse los aspirantes a coordinar Chihuahua, Colima y Guerrero; el jueves 25 del junio tocará a Michoacán, Nayarit y Nuevo León; el viernes 26 de junio será para Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sonora.

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El sábado 27 de junio podrán acudir a inscribirse al proceso de encuesta de Morena los aspirantes a Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas.

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