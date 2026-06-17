La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al PAN y a su dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, retirar 42 publicaciones en redes sociales por contener expresiones presuntamente calumniosas contra Morena.

A través de un comunicado, explicó que la queja se originó a partir de diversas publicaciones en redes sociales en las que Morena acusó que se le atribuyeron señalamientos de carácter ilícito.

En ese sentido, la Comisión determinó procedente la adopción de medidas cautelares respecto de 32 publicaciones realizadas desde cuentas del PAN, 7 difundidas por Jorge Romero Herrera y 3 efectuadas por el PAN Chiapas, al considerar que podrían constituir la imputación de hechos o delitos falsos en perjuicio de Morena, al asociarlo con actividades relacionadas con el narcotráfico sin un sustento fáctico suficiente.

Lee también CNTE firme sobre huelga y movilizaciones en la CDMX tras reunión con Segob; SEP llama a cerrar ciclo escolar 2025-2026

Por otra parte, la Comisión declaró improcedente la solicitud de medidas cautelares respecto de otras publicaciones atribuidas al PAN, al no advertirse, de manera preliminar, elementos que permitieran considerar que configuraran calumnia contra Morena.

Adicionalmente, determinó la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas respecto de las publicaciones realizadas por la senadora María Lilly del Carmen Téllez García, al estimarse, bajo un análisis preliminar, que dichas expresiones se encuentran vinculadas con el ejercicio de su función legislativa.

[Publicidad]

Finalmente, la Comisión declaró improcedente la tutela preventiva solicitada por Morena, al considerar que se sustentó en hechos futuros de realización incierta.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

aov/bmc