La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, advirtió que ningún aspirante a un cargo de elección popular puede colocarse por encima de la ley, por lo que llamó a evitar los actos anticipados de campaña rumbo a las elecciones de 2027.

Al ser cuestionada sobre las licencias que solicitaron legisladores de Morena y del Partido Verde para competir por gubernaturas, la legisladora sostuvo que el principal deber de quienes buscan un nuevo cargo es respetar los tiempos establecidos por la legislación electoral.

“Se necesita que no haya actos anticipados de campaña. Tenemos un marco legal que respetar y ningún integrante de los partidos políticos que aspire a un cargo público tiene derecho a violar la ley”, afirmó.

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Señaló que los procesos electorales cuentan con plazos específicos para el inicio de precampañas y campañas, por lo que cualquier intento de adelantarse constituiría no sólo una ilegalidad, sino también un acto inmoral.

“Quien esté en el supuesto de intentar violar la ley, además de ser un acto ilegal, claramente será un acto inmoral”, expresó.

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López Rabadán recordó que el proceso electoral inicia formalmente hasta septiembre y enfatizó que ningún actor político debe aprovechar su posición para promover aspiraciones personales fuera de los tiempos permitidos.

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En este sentido, hizo un llamado a la prudencia y la legalidad, al considerar que los legisladores deben ser los primeros en cumplir las normas que ellos mismos aprueban.

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“Nadie debe estar haciendo campañas, precampañas o actos anticipados de campaña porque eso es ilegal. Quienes hacemos las leyes somos los primeros obligados a respetarlas”, subrayó.

Respecto a los señalamientos sobre la promoción anticipada de diversos perfiles políticos mediante espectaculares y otras estrategias de difusión, insistió en que ningún servidor público debe estar por encima de la ley y que cualquier aspiración debe desarrollarse dentro del marco jurídico vigente.

em/apr