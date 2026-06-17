La presidenta Claudia Sheinbaum exhortó a la comunidad del Instituto Politécnico Nacional (IPN) a que las aspiraciones por su dirección no se traduzcan en movilizaciones que dañen a la escuela. Reiteró que su gobierno busca involucrar a los estudiantes para elegir al próximo director general.

“Hay mucho movimiento relacionado con la sucesión del nuevo director o directora. Yo más bien haría un llamado a todos, porque hay que cuidar al Poli, todos. Es una gran institución académica. Entonces, que los deseos de alguien de participar para la dirección del Politécnico no se traduzca en movilizaciones, que le hagan daño al Poli”, expresó.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 17 de junio, la mandataria subrayó que las protestas estudiantiles no deben criminalizarse, pero tampoco deben ser utilizadas con fines políticos para postular a un aspirante. Por lo que busca que la elección sea democrática con la participación de los estudiantes y profesores.

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IPN. Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro

“La movilización social no debe criminalizarse ni mucho menos, a lo que me refiero es a utilizar algún otro pretexto para poder ser candidato. Eso sí no creo que deba hacerse. Y estamos buscando la manera de que sea más democrática la elección que ya no solo sea la presidenta que nombra al director, sino que se tome en cuenta la opinión de la comunidad”, afirmó.

En Palacio Nacional, dijo que en gobiernos pasados, el presidente elegía al director sin consulta popular y se han desarrollado otros mecanismos para dicha designación.

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“Y miren que tengo mi edad y conozco el movimiento estudiantil y universitario, se ha pasado por todo, desde el voto directo, el voto por Consejo Universitario, juntas de gobierno que no consultan a nadie. Ya estamos viendo el esquema para la participación de estudiantes y profesores en la decisión de la elección del que va a ser el próximo director o directora”, informó.

Sobre los reportes de fallas de electricidad en la zona del IPN, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que se está fortaleciendo la distribución y transmisión energía, así como la de sustitución de líneas de transmisión. En los últimos meses, la comunidad estudiantil ha denunciado la falta de presupuesto y mantenimiento en las instalaciones de todos sus planteles.

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