Antonio Sancho aseguró que Sebastián Córdova y Cristian Calderón no serán los únicos refuerzos para el Apertura 2026 porque su principal “objetivo es ser campeón con Pumas”.

Durante la presentación oficial de los dos futbolistas mexicanos como nuevos fichajes universitarios, el vicepresidente deportivo se comprometió a buscar más opciones para Esteban Solari y aprovechó para aclarar ciertos rumores.

“Tenemos la plaza de extranjero y estamos viendo otro jugador que pueda venir a aportar para seguir sumando y fortalecer el plantel, que creo que está bastante fuerte pensando en buscar ese título tan anhelado”, manifestó.

Respecto a Víctor Arteaga, quien llegaría procedente del Toluca, el dirigente auriazul confirmó que está muy cerca de convertirse en la tercera contratación para el próximo torneo.

“Está en el proceso, está en exámenes médicos, la idea es también integrarlo por la baja de César Garza, viene a cubrir esa posición”, confesó Antonio Sancho.

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Sobre la posible salida de Robert Morales, afirmó que no se marchará porque todavía le restan seis meses de contrato y que, incluso, podrían buscar hacerse de su carta.

“Es jugador nuestro y aquí está, tiene contrato con nosotros; tenemos un préstamo con Toluca por todo el año. Cumplió los requisitos para que siguiera en la institución y tenemos una opción de compra para el final del año”, añadió.

Otro de los temas que aclaró fue la supuesta contratación de Oussama Idrissi, sobre todo porque ya conoce a Esteban Solari por su etapa en el Pachuca.

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“Sé que es especulan cosas y se hablan, pero no lo tenemos [en el radar], sé que a lo mejor lo relacionan porque estuvo con el Tano, pero con él no hemos platicado. Sí estamos buscando un jugador que venga para arriba, que sea diferente, pero a Idrissi ni le hemos hablado”, compartió.

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Pumas presenta a Sebastián Córdova y Cristian Calderón como sus primeros refuerzos para el Apertura 2026 - Foto: Maritza Villagómez | EL GRÁFICO

Para Antonio Sancho, las llegadas de Sebastián Córdova y Cristian Calderón son “para fortalecer al equipo en su búsqueda” del campeonato porque son refuerzos de “calidad”.

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“Son jugadores que ya tienen recorrido en el futbol mexicano, tienen talento, han sido campeones en distintas ocasiones, están en muy buena edad y en gran momento de su carrera; vienen con todo el entusiasmo para aportar y tratar de conseguir lo que todos queremos: la octava estrella”, finalizó el vicepresidente deportivo de los Pumas.