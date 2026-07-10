Thibaut Courtois, portero de Bélgica, salió lesionado del encuentro frente a España de los Cuartos de Final del Mundial 2026, y no logró evitar la caída de su selección ante los españoles que encontraron la victoria en la recta final del encuentro.

Una vez eliminado del máximo torneo de selecciones en el mundo, el capitán de la selección belga habló sobre su continuidad en el cuadro nacional.

“De cara a mi futuro en la selección, veremos… Me gustaría quizá tomar un descanso de la Liga de Naciones, que no es tan importante, y quizá volver en la clasificación para la Eurocopa, pero al final es una decisión que hay que tener con la federación si me siguen por ese plano. Si no, hoy sería mi último partido”, mencionó en zona mixta el arquero del Real Madrid.

Al caer ante La Roja, Courtois colocó al cuadro ibérico como uno de los grandes contendientes a llevarse el título, pronosticando una posible victoria sobre Francia en la semifinal de la siguiente semana.

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“España es uno de los favoritos a ganarlo todo. Al final, es un equipo que puede ganar a Francia y a cualquiera. Lo está demostrando. Hemos planteado un buen partido ante ellos, les hemos plantado más cara de lo que mucha gente pensamos, estamos orgullosos también”, explicó.

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“España puede ganar el Mundial, tiene mucha ilusión, un gran equipo y en el ganador de esta semifinal está el campeón”, añadió.

💥 Últimatum de Courtois a Bélgica, quiere un descanso para poder seguir... Y el Francia-España, final adelantada del #Mundial2026 para el portero del #RealMadrid



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Quizás el momento más emotivo del encuentro fue ver cuando el portero belga salió del campo por una lesión, pues el histórico arquero merengue rompió en llanto.

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“Son lágrimas de frustración de tener que abandonar el partido, que estaba parando todo después del 1-1”, finalizó.