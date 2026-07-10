Nación | 10-07-26 | 19:31 |

En el marco del , el embajador de Estados Unidos en México, , presumió los resultados de la administración de Donald Trump contra el tráfico de armas de fuego.

A través de X, el funcionario estadounidense afirmó que a partir del comienzo del gobierno de Trump han asegurado 50 mil armas de fuego, aproximadamente, y decomisado casi 2.9 millones de cartuchos.

Además, se han realizado más de 10 mil arrestos contra personas relacionadas con este crimen. “Bajo el liderazgo de Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, nuestros países continúan trabajando juntos para que ambas naciones estén más seguras”, concluyó.

Resultados contra el tráfico de armas de fuego en Estados Unidos. Foto: X @USAmbMex
Resultados contra el tráfico de armas de fuego en Estados Unidos. Foto: X @USAmbMex

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Sheinbaum pide alto al fuego

En la Basílica de Guadalupe, localizada en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, el pasado 9 de julio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó a hacer un alto al fuego debido a que "nada vale la vida de otra persona".

Durante un evento del programa "Sí al Desarme, sí a la Paz", la mandataria federal recalcó a Estados Unidos que continúe actuando contra el flujo de armas de fuego porque el 75% de los decomisado en el país viene de EU.

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"La seguridad y la paz son responsabilidades compartidas", sentenció Sheinbaum.

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dft

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