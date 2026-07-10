En el marco del programa "Sí al Desarme, sí a la Paz", el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, presumió los resultados de la administración de Donald Trump contra el tráfico de armas de fuego.

A través de X, el funcionario estadounidense afirmó que a partir del comienzo del gobierno de Trump han asegurado 50 mil armas de fuego, aproximadamente, y decomisado casi 2.9 millones de cartuchos.

Además, se han realizado más de 10 mil arrestos contra personas relacionadas con este crimen. “Bajo el liderazgo de Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, nuestros países continúan trabajando juntos para que ambas naciones estén más seguras”, concluyó.

Resultados contra el tráfico de armas de fuego en Estados Unidos. Foto: X @USAmbMex

Lee también Sheinbaum pide "alto al fuego" durante evento del programa "Sí al desarme, Sí a la Paz"; "nada vale la vida de otra persona", expresa

Sheinbaum pide alto al fuego

En la Basílica de Guadalupe, localizada en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, el pasado 9 de julio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó a hacer un alto al fuego debido a que "nada vale la vida de otra persona".

Durante un evento del programa "Sí al Desarme, sí a la Paz", la mandataria federal recalcó a Estados Unidos que continúe actuando contra el flujo de armas de fuego porque el 75% de los decomisado en el país viene de EU.

[Publicidad]

"La seguridad y la paz son responsabilidades compartidas", sentenció Sheinbaum.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft