El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó que fue detenido en territorio estadounidense un prófugo mexicano que era buscado en México por el delito de homicidio.

A través de sus redes sociales, el Johnson señaló que el detenido será entregado a las autoridades mexicanas para que enfrente a la justicia por los cargos pendientes.

Destacó que esta acción es resultado de la colaboración bilateral en materia de seguridad.

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"Gracias a la estrecha coordinación entre autoridades estadounidenses y mexicanas, un prófugo mexicano buscado en México por homicidio fue detenido en los Estados Unidos y será entregado a México para enfrentar la justicia", indicó.

El embajador afirmó que este tipo de acciones permiten que delincuentes rindan cuentas ante la ley y contribuyen a fortalecer la seguridad en ambos países.

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"Esto es lo que logra nuestra colaboración: los delincuentes rinden cuentas, se hará justicia y, como resultado, nuestras comunidades serán más seguras", expresó.

Hasta el momento, no se han dado a conocer la identidad del detenido ni mayores detalles sobre el caso.

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