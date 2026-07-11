Inglaterra logró su clasificación a las semifinales de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 tras derrotar (1-2) a Noruega.

Con un doblete de Jude Bellingham, los Tres Leones se impusieron a los Vikingos en el estadio Miami.

El volante inglés anotó antes de que finalizara la primera mitad y apenas empezando el primero de los tiempos extra.

El futbolista del Real Madrid dejó en claro la importancia que tiene cuando pisa el área rival.

En la primera acción, recibió un pase de Anthony Gordon, se quitó a un rival y definió con un zurdazo para igualar el marcador.

Los noruegos se habían adelantado con un fantástico tanto de Andreas Schjelderup, quien se animó a disparar desde larga distancia por el carril izquierdo.

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El partido en la casa del Inter Miami también tuvo polémica arbitral,ya que hubo algunas decisiones que el central y el VAR tomaron.

La primera fue cuando Inglaterra había aumentado su ventaja antes del medio tiempo, pero el árbitro asistente número dos levantó su bandera para señalar un fuera de juego por parte de Harry Kane.

Después, la anotación que le anularon a Noruega, que se trataba también para aumentar su ventaja; sin embargo, una falta de Erling Haaland sobre Elliot Anderson provocó que la diana de Torbjorn Heggem no subiera en el marcador.

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Cuando los tiempos extra iniciaron, Morgan Rogers disparó desde fuera del área y Orjan Nyland escupió el balón al tratar de quedárselo.

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Jude Bellingham no desperdició el regalo del portero noruego y consiguió el segundo gol de la tarde para Inglaterra.

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Después, la controversia volvió a aparecer porque el VAR llamó al árbitro central para que considerara corregir el penalti que había señalado a favor del Equipo de la Rosa, por una falta sobre Djed Spence.

Al revisar la acción en el monitor, el silbante decidió no señalar la pena máxima.

El partido terminó sin que se moviera el marcador e Inglaterra venció a Noruega, con lo que consiguió su boleto para las semifinales del Mundial 2026.

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Gracias a su clasificación a la antesala de la final, los Tres Leones se robaron los reflectores en las redes sociales con las imágenes más divertidas.

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Inglaterra conquista los mejores MEMES tras derrotar a Noruega y clasificar a semifinales del Mundial 2026

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