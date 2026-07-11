El diputado federal Rubén Moreira Valdez presentó una iniciativa para poner fin a una práctica que afecta a miles de pasajeros: que las aerolíneas cancelen automáticamente el vuelo de regreso o las conexiones cuando una persona no aborda el primer vuelo de su itinerario, aun cuando esos boletos ya fueron pagados.

El coordinador de la bancada del PRI explicó que esta situación ocurre con frecuencia cuando un pasajero pierde el vuelo de ida por causas ajenas a su voluntad, como una emergencia familiar, problemas de salud, retrasos en otro transporte o cambios imprevistos en su viaje. Al intentar abordar el vuelo de regreso, agregó, descubre que la aerolínea ya lo canceló y, para poder volver a casa, debe comprar otro boleto, generalmente mucho más caro.

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El legislador priista señaló que, aunque la Ley de Aviación Civil reconoce que cada tramo de un viaje puede utilizarse de manera independiente, actualmente obliga al pasajero a avisar a la aerolínea, dentro de las siguientes 24 horas, que sí utilizará los vuelos restantes. Si no realiza ese aviso, añadió, la empresa puede cancelar los segmentos posteriores, aun cuando ya fueron pagados.

La iniciativa del representante popular de Coahuila elimina esa carga para los usuarios y establece que serán las aerolíneas las que deberán respetar la vigencia de todos los vuelos contratados. “Sólo podrán cancelar un vuelo cuando exista una manifestación expresa del pasajero de que ya no hará uso de él”, se apunta en la iniciativa.

Rubén Moreira afirmó que esta reforma fortalece los derechos de los consumidores, evita abusos y brinda mayor certeza a quienes utilizan el transporte aéreo, al impedir que pierdan un servicio por el que ya pagaron debido a una condición poco conocida por la mayoría de los usuarios. Además, busca equilibrar la relación entre pasajeros y aerolíneas, garantizar un trato justo y evitar que miles de personas enfrenten gastos adicionales por una práctica que hoy sigue perjudicando a los consumidores.

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