Super Bowl LX: concurso de imitadores de Bad Bunny genera caos en San Francisco; así reaccionaron en redes

A pocas horas de ser testigos de la actuación musical del cantante puertorriqueño Bad Bunny en el Apple Music Halftime Show del Super Bowl LX en el Levi's Stadium de la ciudad de Santa Clara, aficionados de Estados Unidos demuestran su espíritu latino con diversos homenajes.

En esta ocasión, distintos fanáticos se vistieron como el exponente de música urbana Bad Bunny y llenaron un restaurante de tacos llamado Tacolicious, ubicado en el Distrito de la Misión en el centro de San Francisco para un concurso de imitadores el pasado viernes 6 de febrero.

Organizado por la iniciativa local Mission Lotería, en el evento cientos de personas se reunieron en las inmediaciones para mostrar su talento, creatividad y amor por la música latina. Desde hombres con enormes pelucas rizadas hasta mujeres con barbas y bigotes falsos, la fiebre por vivir el espectáculo del artista latino contagió la alegría en las calles de la ciudad.

La euforia por ver el espectáculo del puertorriqueño en el medio tiempo del Super Bowl LX se hace presente en San Francisco. Foto: Instagram @tacolicious

¿Cómo se vivió el concurso de imitadores?

Durante el evento, los 33 participantes entonaron algunos de los temas musicales más famosos del artista, como "Titi me preguntó", "NUEVAYol" y "Debí tirar más fotos". Asimismo, los concursantes imitaron algunos de los atuendos más emblemáticos del cantante: su gorro estilo aviador, gafas oscuras, ropa holgada y la infaltable bandera de Puerto Rico.

Una participante imitó el look del cantante para la edición número 68 de los Premios Grammy, donde Bad Bunny se llevó a casa un total de 3 gramófonos dorados, destacando el galardón a "Álbum del año", por su disco "Debí tirar más fotos". Además, llevó un cartel con las palabras "¡ICE OUT!" (¡Fuera ICE!), mensaje que el puertorriqueño llevó a la gala para protestar contra las redadas de migrantes en EU.

El ganador del gran premio de 100 dólares fue el colombiano Abdul Ramírez Arroyave, el doble oficial del cantante puertorriqueño. El imitador llevaba una camisa roja con estoperoles plateados, unas gafas oscuras y un sombrero de paja, muy al estilo caribeño. Para celebrar su triunfo, el imitador profesional entonó varios éxitos del artista.

Así reaccionaron los fans en redes sociales

Como era de esperarse, los seguidores del cantante no tardaron en pronunciarse al respecto en plataformas digitales. Desde mensajes de apoyo al próximo show del intérprete latino, hasta opiniones políticas sobre su participación en el evento deportivo. Algunos de los comentarios más populares fueron:

"Era como si el verdadero Bad Bunny hubiera llegado para robar el show".

" Este evento es un ejemplo de cómo la música de Bad Bunny ha trascendido fronteras y ha unido a personas de diferentes culturas ".

" La pasión de los fanáticos por Bad Bunny es contagiosa ".

"¡Dios mío, esto parece tan divertido!"

Finalmente, el enfretamiento final de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks se llevará a cabo este fin de semana, el domingo 8 de febrero, a las 17:30 horas (tiempo del centro de México).

Los tres ganadores del concurso de dobles de Bad Bunny, de izquierda a derecha: Abdul Arroyave, Juan Cavalleiro, y Miguel Gallegos, en Tacolicious. Foto: Giselle Garza Lerma/San Francisco Chronicle vía AP.

