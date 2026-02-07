¡Kamehameha! Anuncian marcha temática de Dragon Ball; ¿dónde y cuándo será?

Los fanáticos de Dragon Ball están listos para elevar su KI al máximo con la llegada de la segunda edición de la Gran Marcha Saiyajin en la Ciudad de México, un evento completamente dedicado a este emblemático anime japonés.

El evento se realizará con motivo del segundo aniversario luctuoso del artista Akira Toriyama, creador de la franquicia que falleció el 1 de marzo de 2024 a los 68 años, debido a una hemorragia cerebral, de acuerdo con lo anunciado por su editorial Bird Studio.

Este evento reunirá a un gran colectivo de personas, desde fanáticos empedernidos y amantes del cosplay, hasta espectadores nostálgicos que crecieron viendo el anime. A lo largo de los años, la obra se consolidó como todo un fenómeno social y digital.

El impacto de Dragon Ball. Fuente: Freepik.

¿Cuándo será la marcha y dónde iniciará?

El evento masivo tendrá lugar el próximo domingo 1 de marzo de 2026. La multitud comenzará a concentrarse en la Plaza de la República, explanada del Monumento a la Revolución alrededor de las 11:00 horas, para dar inicio a la marcha a las 13:00 horas en punto.

Durante la marcha se llevarán a cabo diversas actividades, entre las que destacan un concurso de cosplay, donde los asistentes demostrarán su creatividad con los mejores homenajes a personajes, así como presentaciones en vivo de música y mucho ánimo otaku.

La asistencia al evento será libre y gratuita, abierta al público de todas las edades. Se espera que en la caminata temática los asistentes puedan participar en la búsqueda de las esferas del dragón, con el objetivo de honrar el legado del ilustrador japonés.

La Gran Marcha Saiyajin 2026 se llevará a cabo el domingo 1 de marzo, partiendo del Monumento a la Revolución a las 13:00 horas. Foto: Redes Sociales

Dragon Ball: una huella en las infancias mexicanas

Desde que la serie llegó a México a mediados de la década de los 90, se consolidó como una figura clave en la cultura popular, reuniendo a una gran comunidad de seguidores. En México, su impacto fue tal que se convirtió en parte de la infancia y adolescencia de varias generaciones, transformándose en un símbolo de superación y perseverancia.

Fue así que Goku, Vegeta y los "Guerreros Z" se volvieron un ícono de la televisión mexicana, influyendo posteriormente para influir en la moda, el arte callejero, videojuegos y la gastronomía. En la actualidad, existen varios locales inspirados en el guerrero saiyajin, desde restaurantes tematizados hasta tiendas de figuras de acción.

Su influencia en la población mexicana fue tan grande que, en 2018 surgió un rumor entre los fanáticos, el cual aseguraba que gracias al estreno del episodio final de Dragon Ball Super, los niveles de delincuencia e índices de violencia disminuyeron. No obstante, no existen datos oficiales que respalden esta idea, convirtiéndose con el tiempo en una broma local.

