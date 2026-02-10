¿Cómo es Step?; la app de banca digital para jóvenes que adquirió MrBeast

El pasado 9 de febrero, MrBeast, el youtuber con mayor número de seguidores a nivel mundial, dio a conocer la adquisición de una aplicación de banca digital dirigida al público joven.

Jimmy Donaldson, nombre real del influencer, informó que la adquisición se realizó a través de su empresa Beast Industries, la cual ahora es propietaria de la plataforma de servicios financieros en línea Step, con cerca de siete millones de usuarios.

"Nadie me enseñó nada sobre inversiones, crear historial crediticio o sobre administrar el dinero cuando estaba creciendo", dijo MrBeast.

I'm so excited to share that we are acquiring the financial services app, @step



Nobody taught me about investing, building credit, or managing money when I was growing up. That's exactly why we’re joining forces with Step! I want to give millions of young people the financial… — MrBeast (@MrBeast) February 9, 2026

¿Cómo es Step?

De acuerdo con información de la página oficial de la aplicación de dinero, Step fue fundada por los veteranos de la industria financiera CJ MacDonald y Alexey Kalinichenko para brindar a las personas "las herramientas financieras que necesitan para tomar decisiones financieras inteligentes de manera más temprana”.

El equipo de Step tiene más de 50 años de experiencia combinada en tecnología financiera en empresas como Affirm, Google, Gyft, Cash App, Square y Stripe.

“Step es la aplicación de dinero todo en uno con reembolso ilimitado, 3% en ahorros y la tarjeta Step Visa que genera crédito con cada compra, a la vez que te ayuda a acceder a efectivo cuando más lo necesitas”, se lee en el sitio web.

En tanto, asegura que “Step ayuda a las familias a generar crédito de forma segura y aumentar sus ahorros crear una base financiera sólida a cualquier edad”.

