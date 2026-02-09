El "Efecto Bad Bunny": Duolingo reporta aumento del 35 % en alumnos de español tras el Super Bowl LX

La reciente edición del Super Bowl LX no solo dejó huella en la historia del deporte, sino que consolidó el fenómeno lingüístico conocido como el "Efecto Bad Bunny".

Tras la presentación del artista puertorriqueño en el espectáculo de medio tiempo, la plataforma de aprendizaje de idiomas Duolingo registró un incremento del 35 % en el número de usuarios que iniciaron lecciones de español en comparación con la semana anterior.

Bad Bunny y Lady Gaga en el Super Bowl. Foto: EFE / John G. Mabanglo

Un repunte impulsado por la identidad latina

De acuerdo con los datos publicados por la compañía en su cuenta oficial de la red social X, el interés por el idioma experimentó un crecimiento vertical inmediatamente después de la aparición del "Conejo Malo" en el escenario. La empresa compartió un gráfico de actividad donde se observa que, durante las horas previas al encuentro, el uso de la aplicación se mantiene en niveles convencionales. No obstante, al concluir la presentación —marcada por un fuerte despliegue de cultura puertorriqueña y ritmos latinoamericanos—, las métricas de nuevos estudiantes se disparan de forma masiva.

«Duolingo registró un aumento del 35 % en el número de estudiantes de español anoche», indica el comunicado de la firma tecnológica. Según especialistas en comportamiento digital de la Universidad de Pensilvania (Wharton School), este tipo de picos demuestran cómo el consumo de entretenimiento en idiomas no anglosajones funciona como un catalizador para la curiosidad académica y el compromiso cultural de las audiencias globales.

El fenómeno no es aislado. Según investigaciones de la Modern Language Association (MLA), la exposición a medios populares en español ha sido un factor determinante en la retención de estudiantes de lenguas extranjeras en los últimos cinco años.

En este caso, la decisión del artista de interpretar su repertorio íntegramente en español actuó como un puente directo para miles de espectadores que, motivados por la lírica y el ritmo, decidieron formalizar su acercamiento al idioma.

Foto: Captura de pantalla en X

La controversia frente al impacto académico

A pesar de la favorable recepción del público y el éxito en las métricas educativas, la actuación no estuvo exenta de críticas desde el ámbito político. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su descontento con el espectáculo, al calificarlo como uno de los peores de la historia. Según el mandatario, la barrera idiomática y el estilo de la presentación resultaron inapropiados para la audiencia nacional.

«Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven en todo Estados Unidos y en el resto del mundo», afirmó el político.

No obstante, las cifras de Duolingo parecen contradecir la premisa de que el mensaje del artista fue incomprendido. Para instituciones especializadas como el Instituto Cervantes, la visibilidad del español en eventos de tal magnitud refuerza el estatus de esta lengua como la segunda más hablada del mundo por comunicación nativa.

El hecho de que miles de personas busquen "entender" mediante una aplicación tras ver el show sugiere que el impacto cultural supera cualquier crítica externa.

La presentación no solo rinde homenaje a las raíces caribeñas, sino que posiciona al español como una herramienta de prestigio en el mercado del entretenimiento más grande del planeta.

