El reencuentro que no sabíamos que necesitábamos; la "señora Safaera" rompe el internet 6 años después celebrando a Bad Bunny

A seis años de haberse convertido en un símbolo de alegría durante la pandemia, la mujer mexicana conocida como la "señora Safaera" vuelve a encender las redes sociales tras reaccionar al histórico espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Levi's Stadium.

El show de medio tiempo del Super Bowl LX, celebrado este 8 de febrero de 2026 (donde los Seattle Seahawks se alzaron con el campeonato), no solo dejó récords de audiencia, sino también el regreso de uno de los personajes más queridos del internet.

La "señora Safaera", la madre que se hizo viral en marzo de 2020 por su choqueada pero rítmica reacción al escuchar la letra de "Safaera" con un filtro de cabeza gigante, reapareció para demostrar que su fanatismo por el puertorriqueño sigue intacto.

A través de la cuenta de TikTok de su hijo (@joexx), se observa a la mujer bailando con entusiasmo frente al televisor mientras Bad Bunny interpreta el mismo tema que la llevó a la fama hace más de un lustro.

Del meme de la pandemia al fenómeno del Super Bowl

El video original de 2020 acumuló millones de reproducciones al capturar la esencia del confinamiento: la búsqueda de humor en tiempos de incertidumbre.

En esta nueva entrega, la señora aparece sin filtros, disfrutando genuinamente del éxito de Benito Martínez Ocasio en el escenario más grande del mundo.

Según datos de la plataforma TikTok, el clip de su reacción al medio tiempo supera los 2.2 millones de visualizaciones en menos de 24 horas, reafirmando su estatus como una "reina del internet" para la comunidad latina.

La nostalgia se apoderó de los comentarios, donde los usuarios expresan mensajes como: "la señora Safaera en la casita hubiera estado icónica", refiriéndose a la escenografía de "la casita" que el artista utilizó en el show.

De acuerdo con el análisis de The Hollywood Reporter, este tipo de regresos virales refuerzan la conexión emocional entre el artista y su audiencia histórica, especialmente en un espectáculo que celebró la identidad latina con invitados como Ricky Martin y Lady Gaga.

Un símbolo de alegría que trasciende el tiempo

La presencia digital de la "señora Safaera" (o "señora Safari", como la llaman afectuosamente algunos internautas) trasciende la simple broma.

Mientras en redes sociales circulan memes y palabras de apoyo, la madre mexicana vuelve a ser tendencia, recordándonos aquellos días en los que su baile "nos salvó" del aburrimiento.

Según la atribución hecha por su hijo en la descripción del video, ella "se quedó esperando su invitación para el Halftime", pero celebró desde casa como la fan número uno. Este fenómeno demuestra que, aunque pasen los años y el contexto mundial cambie, el impacto de los momentos compartidos en la red permanece vigente en la memoria colectiva.

