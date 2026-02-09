Show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX desata la mejor ola de memes en redes

Más Información
El cantante puertorriqueño, Bad Bunny, hizo historia el pasado domingo 8 de febrero, al protagonizar el espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl LX.
Con una explosiva presentación, Benito Antonio Martínez Ocasio rindió homenaje a los latinos y transformó su show en una protesta musical y una fiesta multicultural llena de simbolismo, identidad e historia.
Entre éxitos como "Tití me preguntó", "Mónaco", "Safaera", "Debí tirar más fotos" y "EoO", el conejo malo envolvió al público desde el primer segundo, llenando el Levi's Stadium de Santa Clara, California, de mensajes sobre la unión y el amor como formas de resistencia, y dejando en la memoria colectiva de la cultura pop un "baile inolvidable".
Los mejores memes que dejó el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX
El show de medio tiempo de Bad Bunny fue visto por miles de personas en vivo, y sintonizado por millones más alrededor del mundo.
Su participación histórica en el emblemático evento de la NFL ha provocado miles de reacciones en redes sociales, dejando una ola de memes, mediante los cuales usuarios e internautas de diversas plataformas han expresado sus opiniones y sentimientos respecto al performance del latino.
Muchos usuarios comentaron que únicamente veían el Super Bowl por la participación del puertorriqueño.
Las referencias culturales que solo los latinos entendieron, como el niño dormido en dos sillas juntas en una boda, emocionaron a los internautas.
Asimismo, el espectáculo reafirmó los sentimientos de orgullo, identidad y pertenencia por los que es reconocido el cantante.
Otros usuarios comentaron que uno de los momentos más emotivos en el show de la superestrella fue cuando dijo: "Estoy aquí porque nunca dejé de creer en mi, tú también deberías creer en ti mismo".
Algunos internautas hicieron burla a un escenario imaginario en el que las exnovias del reggaetonero se encuentran en el baño durante el evento deportivo.
Otros usuarios mencionaron cuánta emoción causó el puertorriqueño al gritar todos los países que conforman el continente americano, con la frase en el balón de fútbol que decía "Juntos, somos América".
El momento en el que Benito le entregó su reciente Grammy a su versión de niño también ha sido descrito como "emotivo" y "tierno" por los usuarios.
Los internautas aprovecharon la ocasión para agregar el humor con otra referencia que solo los latinos entendemos: la marca en el brazo.
Ya que el show fue en español (a excepción de la participación de Lady Gaga), los internautas se burlaron de cómo sería la reacción de los estadounidenses si entendieran las letras del puertorriqueño.
Por último, usuarios también se mofaron de los "gringos" con esta escena del famoso programa "Caso cerrado", de la Dra. Polo, diciendo: "Bad Bunny hoy en el Super Bowl".
