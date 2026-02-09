¡Bad Bunny llega a Fortnite!; así luce el emote de "Baile inolvidable" en la plataforma

Fortnite ha vuelto a encender la emoción de su comunidad con el lanzamiento de un nuevo emote inspirado en la contagiosa energía y música del cantante puertorriqueño, Bad Bunny.

La jugada, que coincide con la inclusión del Jam Track de “Baile inolvidable”, trae al videojuego uno de los movimientos más celebrados en la carrera del artista, permitiendo a los jugadores expresarse en una partida al ritmo de una de las canciones más populares de su último álbum, "Debí tirar más fotos".

Este añadido a la tienda de objetos no solo representa una pieza cosmética más dentro del universo de Fortnite, sino también una celebración de la cultura urbana y latina que Bad Bunny ha llevado a audiencias globales.

Lee también Show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX desata la mejor ola de memes en redes

¿Cómo es el nuevo emote de "Baile inolvidable"?

El nuevo emote, inspirado en "Baile inolvidable" de Bad Bunny, consta de una secuencia que combina pasos tradicionales de salsa, con movimientos que hacen alusión a la letra de la canción.

Emote de "Baile inolvidable". Foto: Fortnite

Tanto el emote como el Jam Track, que ya están disponibles en la tienda de Fortnite, tienen un precio de 500 paVos (o V-Bucks en inglés) cada uno; sin embargo, se puede adquirir como un lote, a 800 paVos por ambos artículos.

Este gesto estará disponible por tiempo limitado. Las y los usuarios de la plataforma tendrán hasta el 12 de febrero a las 6:00 PM (hora del centro de México) para poder adquirirlo.

Lee también Influencer genera polémica por video viendo el show “alternativo” durante Super Bowl LX

Precios del emote de Bad Bunny en Fortnite. Foto: Fortnite

“Baile inolvidable”, una canción de salsa moderna con raíces en la identidad musical puertorriqueña, ya había conquistado a millones de oyentes desde su lanzamiento en enero de 2025; ahora, su espíritu se traduce en un gesto digital que los jugadores pueden disfrutar y compartir dentro de la plataforma.

La llegada del emote se produce en un momento en que Fortnite continúa fortaleciendo sus colaboraciones con grandes figuras del entretenimiento -como Sabrina Carpenter, Chappell Roan o K.Pop Demon Hunters-, combinando jugabilidad y tendencias pop para mantener su relevancia dentro de la cultura gamer.

Con cada gesto y canción añadida, Epic Games logra fusionar dos mundos que cada vez convergen más: el de los videojuegos y el de la música mainstream, generando así nuevas experiencias y formas de interacción dentro y fuera del juego.

También te interesará:

El nuevo trend de ChatGPT que te convierte en caricatura; paso a paso para generar tu retrato con IA

Alineación de seis planetas; ¿cuándo ver el fenómeno astronómico en México?

¿Cada cuánto limpiar la arena de tu gato?; conoce cómo dejarla impecable

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu