¡Bad Bunny llega a Fortnite!; así luce el emote de "Baile inolvidable" en la plataforma

Bad Bunny en Super Bowl LX; CFE lanza épico meme tras show de medio tiempo

Influencer genera polémica por video viendo el show “alternativo” durante Super Bowl LX

¿Cuáles fueron las referencias culturales del show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX?; aquí te lo decimos

Show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX desata la mejor ola de memes en redes

Fortnite ha vuelto a encender la emoción de su comunidad con el lanzamiento de un nuevo emote inspirado en la contagiosa energía y música del cantante puertorriqueño, .

La jugada, que coincide con la inclusión del Jam Track de “Baile inolvidable”, trae al videojuego uno de los movimientos más celebrados en la carrera del artista, permitiendo a los jugadores expresarse en una partida al ritmo de una de las canciones más populares de su último álbum, "Debí tirar más fotos".

Este añadido a la tienda de objetos no solo representa una pieza cosmética más dentro del universo de Fortnite, sino también una celebración de la cultura urbana y latina que Bad Bunny ha llevado a audiencias globales.

¿Cómo es el nuevo emote de "Baile inolvidable"?

El nuevo emote, inspirado en "Baile inolvidable" de Bad Bunny, consta de una secuencia que combina pasos tradicionales de salsa, con movimientos que hacen alusión a la letra de la canción.

Emote de "Baile inolvidable". Foto: Fortnite
Tanto el emote como el Jam Track, que ya están disponibles en la tienda de Fortnite, tienen un precio de 500 paVos (o V-Bucks en inglés) cada uno; sin embargo, se puede adquirir como un lote, a 800 paVos por ambos artículos.

Este gesto estará disponible por tiempo limitado. Las y los usuarios de la plataforma tendrán hasta el 12 de febrero a las 6:00 PM (hora del centro de México) para poder adquirirlo.

Precios del emote de Bad Bunny en Fortnite. Foto: Fortnite
Baile inolvidable”, una canción de salsa moderna con raíces en la identidad musical puertorriqueña, ya había conquistado a millones de oyentes desde su lanzamiento en enero de 2025; ahora, su espíritu se traduce en un gesto digital que los jugadores pueden disfrutar y compartir dentro de la plataforma.

La llegada del emote se produce en un momento en que Fortnite continúa fortaleciendo sus colaboraciones con grandes figuras del entretenimiento -como Sabrina Carpenter, Chappell Roan o K.Pop Demon Hunters-, combinando jugabilidad y tendencias pop para mantener su relevancia dentro de la cultura gamer.

Con cada gesto y canción añadida, Epic Games logra fusionar dos mundos que cada vez convergen más: el de los videojuegos y el de la música mainstream, generando así nuevas experiencias y formas de interacción dentro y fuera del juego.

