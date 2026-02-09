Influencer genera polémica por video viendo el show “alternativo” durante Super Bowl LX

El espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX, que se llevó a cabo el pasado domingo 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, fue un performance histórico en el aclamado evento deportivo de la NFL (Liga Nacional de Fútbol Americano). Sin embargo, miles de estadounidenses no han dejado de expresar su inconformidad con el show.

Desde finales de septiembre, cuando la organización de fútbol americano y Apple Music (patrocinador del show de medio tiempo), anunciaron que el artista puertorriqueño sería la gran apuesta para el performance de este año, millones de "yanquis" rechazaron la decisión de la NFL.

Esto hizo que Turning Point USA, una organización fundada por el difunto activista y político, Charlie Kirk, dedicada a difundir los valores conservadores y nacionalistas del país norteamericano, organizara un espectáculo "alternativo", titulado "All-American Halftime Show", en el cual participaron cantantes como Kid Rock, Brantley Gilbert, Lee Brice y Gabby Barrett.

Ricky Martin, Lady Gaga y Karol G fueron algunos de los artistas que se sumaron al homenaje latino de Bad Bunny en el Super Bowl LX. Fotos: AFP y AP

Este espectáculo fue difundido principalmente por grupos conservadores y simpatizantes del movimiento de Donald Trump y el Partido Republicano, "Make America Great Again" (MAGA); y se promovió como una alternativa "familiar" y "adecuada" para aquellos que no quisieran apoyar la agenda ni la presentación del conejo malo.

La invitación al espectáculo se hizo pidiendo a la gente que dejaran de transmitir el show de medio tiempo oficial de la NFL, con Bad Bunny, y sintonizaran el show alternativo a través del canal de YouTube de Turning Point USA, donde alcanzó casi cinco millones de espectadores.

Influencer desata polémica por sintonizar el show de medio tiempo alternativo durante el Super Bowl LX

En este contexto, la influencer y exporrista de los Miami Dolphins, Amanda Vance, se ha vuelto viral por subir un video en el que se niega a disfrutar del show en vivo de Bad Bunny, y en medio de las butacas del estadio, decide sintonizar el show alternativo del movimiento MAGA.

Amanda Vance en el Levi's Stadium para el Super Bowl LX. Foto: Instagram @amandacaseyvance

Vance desató polémica entre sus seguidores y usuarios, quienes la critican, no solo por negarse a ver el show, sino por apoyar el evento -pues asistió al Super Bowl LX- y luego intentar destacar en redes con su "acto de resistencia".

En el video, se puede ver a la influencer bailando y cantando con la transmisión del show alternativo en la pantalla de su celular y sus audífonos puestos, mientras el espectáculo en vivo del cantante puertorriqueño se está llevando a cabo frente a ella.

Vance acompañó su publicación con la descripción: "Viendo el espectáculo de medio tiempo americano en el Super Bowl en lugar de a Bad Bunny".

Watching the American halftime performance at the Super Bowl instead of Bad Bunny pic.twitter.com/OroLSYgz8C — Amanda Vance (@amandacvance) February 9, 2026

Luego de este post, Vance le dio seguimiento al tema en sus redes con publicaciones en las que comenta que perdió miles de seguidores en Instagram minutos después de su video ignorando la presentación de Bad Bunny.

Este video viral le ha ganado a la creadora de contenido la simpatía de miles de seguidores del movimiento MAGA; no obstante, también ha generado que la joven sea objeto de burlas y rechazo entre otro sinfín de usuarios.

Algunos internautas se han mofado de la influencer en los comentarios de su publicación con mensajes como:

" De todos modos, no es como si hubieras podido ver a Bad Bunny desde ese lugar en las gradas. Hubiera sido mejor quedarse en casa ".

". " Me encanta ver que les dolió. América es un continente, no un país ".

". " ¿Estás en el estadio de verdad pero ves el escenario a través de la pantalla de tu teléfono solo para demostrar tu punto? Eso sí que es dedicación a ser miserable. ¡Disfruta del espectáculo! "

" " Vaya, esta es probablemente una de las cosas más vergonzosas que he visto en mi vida ".

". "Esto es muy tonto, porque aún así le diste tu dinero a la NFL".

