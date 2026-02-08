¿Quién es Kid Rock y por qué está siendo comparado con Bad Bunny en vísperas del Super Bowl LX?

La participación del cantante puertorriqueño, Bad Bunny, en el show de medio tiempo del Super Bowl LX, que se llevará a cabo este domingo 8 de febrero, ha generado furor entre la comunidad latina y una ola de polémica y discusión entre la sociedad estadounidense.

Esta decisión de la NFL (Liga Nacional de Fútbol Americano) para el espectáculo, que es visto por millones de personas a nivel mundial, ha sido la causa de que se cree un show de medio tiempo alternativo.

Turning Point USA, una organización estadounidense dedicada a difundir los valores conservadores y nacionalistas del país, es quien presentará el show alternativo, titulado "All-American Halftime Show", en el cual participarán cantantes como Kid Rock, Brantley Gilbert, Lee Brice y Gabby Barrett.

Lee también Katy Perry apoya a Bad Bunny en el Super Bowl LX; "¡Puedes con esto!" escribió la cantante

La participación de Bad Bunny en el Super Bowl LX ha generado polémica entre estadounidenses desde que la noticia se anunció a finales de septiembre de 2025. Foto: Instagram @tuconcierto.cl

¿Quién es Kid Rock?

Kid Rock es el nombre artístico de Robert James Ritchie, un cantante estadounidense de música rock, rap y country, que se hizo famoso en los años 90 y 2000.

Nacido en Michigan en 1971, el artista de 55 años ha sido conocido por ser muy polémico, así como por sus fuertes posturas y opiniones políticas.

Kid Rock ha expresado públicamente su apoyo al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a todo el movimiento MAGA (Make American Great Again) que dirige el Partido Republicano.

A lo largo de su trayectoria como figura pública ha hecho comentarios que se consideran racistas, xenófobos, sexistas y antiinmigrantes. Asimismo, de acuerdo con diversos medios estadounidenses, se ha burlado del movimiento LGBTQ+ y de la cultura de la inclusión.

Lee también Super Bowl LX: California inaugura "Día de Bad Bunny"; así reaccionaron las redes

Kid Rock. Foto: Reuters

¿Por qué se está comparando a Kid Rock con Bad Bunny?

En este contexto, la comparación entre Bad Bunny y Kid Rock ha surgido por el simbolismo politico-cultural tan polarizado que representan ambos artistas.

Bad Bunny, quien llevará a cabo el show de medio tiempo oficial de la NFL, no es conocido únicamente por ser uno de los artistas más populares del momento, sino por representar una forma más diversa y multicultural de entretenimiento, dando voz a la comunidad y los estilos latinos a nivel mundial.

Por su parte, Kid Rock es visto en Estados Unidos como un artista más tradicional y patriótico, y su participación en el show alternativo es promovida principalmente por los grupos ligados al movimiento MAGA.

Lee también De "Los Simpson" a "Max y Ruby"; series animadas celebran a Bad Bunny en el Super Bowl LX

Internautas han salido a defender y apoyar el espectáculo del puertorriqueño en redes sociales. Foto: AP

En redes sociales diversos usuarios han comenzado un debate en el que invitan a los espectadores del Super Bowl LX a sintonizar la presentación del espectáculo que estará a cargo de Kid Rock.

Como respuesta, internautas latinos o anti-MAGA han defendido al puertorriqueño, señalando que algunas canciones de Kid Rock hacen mención a temas o "normalizan" la pedofilia. Específicamente a la canción de 2001, "Cool, Daddy Cool", que contiene la letra: "Jovencitas, jovencitas, me gustan menores de edad, algunos dicen que es ilegal (pero yo digo que es obligatorio)".

Este debate ha generado que tanto el espectáculo principal como el alternativo del Super Bowl LX, se conviertan en símbolos de dos visiones culturales y políticas distintas en Estados Unidos.

También te interesará:

El nuevo trend de ChatGPT que te convierte en caricatura; paso a paso para generar tu retrato con IA

Alineación de seis planetas; ¿cuándo ver el fenómeno astronómico en México?

¿Cada cuánto limpiar la arena de tu gato?; conoce cómo dejarla impecable

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu