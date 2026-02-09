¿Cuáles fueron las referencias culturales del show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX?; aquí te lo decimos

Durante el Super Bowl LX, el espectáculo de medio tiempo estuvo a cargo de Bad Bunny, quien se presentó durante el partido entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California.

Benito vistió un diseño de Zara, calzó unos Bad Bunny x Adidas. Fotos: AFP y AP

Alrededor de las 19:20 horas, el intérprete puertorriqueño transformó el campo de juego en un sembradío, escenario con el que dio inicio al show al ritmo de “Tití me preguntó”. Desde ese momento, la puesta en escena integró coreografías y una narrativa visual centrada en escenas de la vida cotidiana en América Latina.

Bad Bunny en el Super Bowl LX (08/02/26) Foto: EFE

Asimismo, el espectáculo incluyó colaboraciones internacionales con la participación de Lady Gaga, Ricky Martin, Cardi B y Karol G, además de apariciones de Jessica Alba, Pedro Pascal, Alix Earle y Young Miko, lo que amplió la conversación en redes sociales y consolidó el impacto del evento más allá del estadio.

¿Cuáles fueron las referencias culturales del show de medio tiempo de Bad Bunny?

Entre las referencias culturales que formaron parte central de la narrativa del show se encontraron:

La Casita rosa

Con “La Casita”, escenografía que ha formado parte de sus conciertos, el cantante recreó una reunión en el patio de una casa puertorriqueña. El espacio incluyó elementos vinculados a celebraciones familiares y a la convivencia cotidiana en la isla.

La Casita de Bad Bunny se hizo presente en el #AppleMusicHalftime pic.twitter.com/zUh3aNliVD — NFL México (@nflmx) February 9, 2026

El poste de luz

Otro momento del espectáculo se dio cuando Bad Bunny interpretó un segmento sobre un poste de electricidad con cables visibles. La escena fue interpretada como una referencia a LUMA Energy, empresa responsable del sistema eléctrico en Puerto Rico, donde los postes de luz se han convertido en un símbolo de los apagones registrados desde el paso del huracán María.

Referencias culturales del show de medio tiempo de Bad Bunny. Foto: Captura de video

Villa’s Tacos

Durante una de las escenas apareció Víctor Villa, propietario de Villa’s Tacos en Los Ángeles e hijo de migrantes michoacanos. El segmento mostró la preparación de tacos en un puesto con referencias a la cultura popular mexicana.

Referencias culturales del show de medio tiempo de Bad Bunny. Foto: Captura de video

Emiliano Vargas y el boxeo

El boxeo también tuvo presencia en el escenario con la participación de Emiliano Vargas, boxeador mexicoamericano e hijo de Fernando Vargas, quien acompañó a Bad Bunny junto al puertorriqueño Xander Zayas. La escena representó la herencia mexicana dentro del evento deportivo.

La boda y el niño dormido en tres sillas

Uno de los momentos que generó conversación fue la imagen de un niño dormido sobre tres sillas, una referencia a situaciones comunes en reuniones familiares en Latinoamérica. Además, el show incluyó una boda legal, con música y partida de pastel, prácticas habituales en celebraciones de la región.

La boda y el niño dormido en la silla, el momento más latinoamericano del medio tiempo en el #SuperBowl #SuperBowlLX grande Bad Bunny. pic.twitter.com/weTMiSbGrs — Julio Núñez (@julioamx) February 9, 2026

La Marqueta

Asimismo, la escenografía presentó un local llamado La Marqueta, en alusión al mercado hispano-latino ubicado en Nueva York. La referencia se vinculó con la presencia y permanencia de la cultura latina dentro de Estados Unidos.

La pava y los jíbaros

En el show, los bailarines utilizaron la pava, sombrero tradicional del campesinado puertorriqueño, donde recrearon la figura del jíbaro, asociada a la identidad rural de la isla.

Puestos de uñas, raspados y barberías

El espectáculo también integró oficios presentes en distintos países de Latinoamérica, como los puestos de raspados, las barberías y los locales de uñas, elementos ligados a la vida cotidiana de la región.

