El sabor latino del puertorriqueño Bad Bunny en el Super Bowl desató una ola de elogios de representantes de la política mexicana, desde funcionarios federales, legisladores y hasta un expresidente de México, quienes coincidieron con el mensaje del puertorriqueño de que “lo único más poderoso que el odio es el amor”.

Vicente Fox Quesada, presidente de México entre 2000 y 2006, expresó en sus redes sociales que cuando el escenario más visto del mundo se llena de identidad, idioma y símbolos, “el mensaje trasciende el entretenimiento”.

“El show de Bad Bunny abrió una conversación pacífica sobre el momento que vive Estados Unidos. The only thing more powerful than hate is love”, escribió el panista.

El expresidente panista de México entre 2000 y 2006, Vicente Fox Quesada, en una fotografía del pasado 21 de agosto de 2016 en San Cristóbal, Guanajuato. Foto: Luis Ramírez/Cuartoscuro

La titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, celebró que el espectáculo haya sido un homenaje a la cultura latinoamericana, en uno de los deportes de mayor atención norteamericana.

“Gran show de Bad Bunny en medio tiempo del Super Bowl [...] Es mal tiempo para ser tibio y cómplices del odio. Lo único más poderoso que el odio, es el amor”, resaltó la funcionaria federal.

Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, apreció las recientes observaciones de la ONU. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Javier Corral Jurado, senador de Morena, dijo que le resultó muy estimulante la “vigorosa” presencia del artista puertorriqueño, quien mostró “una presencia latinoamericana inaudita”.

El legislador guinda celebró que esta actuación se realizó en el preciso momento que la persecución y abusos del ICE hacia los migrantes “sacuden a la sociedad norteamericana”.

Javier Corral Jurado. Foto: Especial

“El Conejito Malo” también suscitó agrado en el partido naranja, Movimiento Ciudadano, cuyo dirigente nacional, Jorge Álvarez Máynez, compartió que su momento favorita fue la del niño dormido en las sillas durante la boda, mientras sonaba Baile Inolvidable.

Finalmente, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, compartió en sus cuentas oficiales una fotografía de Bad Bunny con la leyenda “latinosssss”.

Jorge Álvarez Máynez aseguró que la diferencia entre MC y Morena, y del PRIAN, es que su partido no ha traicionado sus promesas históricas. Foto: Galo Cañas / CUARTOSCURO

Estas reacciones de la política mexicana van en contracorriente a la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien desde su perfil de Truth Social arremetió contra el espectáculo, al que definió como “absolutamente terrible”.

“Uno de los peores espectáculos de todos los tiempos. No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de América y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad y excelencia. Nadie entiende una sola palabra que este sujeto dice, y su baile es desagradable”, señaló el republicano.

Bad Bunny en el Super Bowl LX. Foto: AP

