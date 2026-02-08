Más Información

Bad Bunny en el Super Bowl desata oleada de elogios de políticos mexicanos; celebran homenaje a la cultura latinoamericana

Bad Bunny en el Super Bowl desata oleada de elogios de políticos mexicanos; celebran homenaje a la cultura latinoamericana

¿Quién es el niño que recibió el Grammy de Bad Bunny durante su show en el Super Bowl LX?; esto se sabe

¿Quién es el niño que recibió el Grammy de Bad Bunny durante su show en el Super Bowl LX?; esto se sabe

Bad Bunny en el Super Bowl LX: ¿qué artistas estaban en "La Casita"?; esto se sabe

Bad Bunny en el Super Bowl LX: ¿qué artistas estaban en "La Casita"?; esto se sabe

¿No los viste? De The Mandalorian y Grogu a Minions 3; estos son los tráilers del Super Bowl LX que tienes que ver ahora

¿No los viste? De The Mandalorian y Grogu a Minions 3; estos son los tráilers del Super Bowl LX que tienes que ver ahora

¿Sin flores para San Valentín?; checa este mapa interactivo con los mejores puntos de la CDMX

¿Sin flores para San Valentín?; checa este mapa interactivo con los mejores puntos de la CDMX

El sabor latino del puertorriqueño en el Super Bowl desató una ola de elogios de representantes de la política mexicana, desde funcionarios federales, legisladores y hasta un expresidente de México, quienes coincidieron con el mensaje del puertorriqueño de que “lo único más poderoso que el odio es el amor”.

Vicente Fox Quesada, presidente de México entre 2000 y 2006, expresó en sus redes sociales que cuando el escenario más visto del mundo se llena de identidad, idioma y símbolos, “el mensaje trasciende el entretenimiento”.

“El show de Bad Bunny abrió una conversación pacífica sobre el momento que vive . The only thing more powerful than hate is love”, escribió el panista.

El expresidente panista de México entre 2000 y 2006, Vicente Fox Quesada, en una fotografía del pasado 21 de agosto de 2016 en San Cristóbal, Guanajuato. Foto: Luis Ramírez/Cuartoscuro
El expresidente panista de México entre 2000 y 2006, Vicente Fox Quesada, en una fotografía del pasado 21 de agosto de 2016 en San Cristóbal, Guanajuato. Foto: Luis Ramírez/Cuartoscuro

Lee también

La titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, celebró que el espectáculo haya sido un homenaje a la cultura latinoamericana, en uno de los deportes de mayor atención norteamericana.

“Gran show de Bad Bunny en medio tiempo del Super Bowl [...] Es mal tiempo para ser tibio y cómplices del odio. Lo único más poderoso que el odio, es el amor”, resaltó la funcionaria federal.

Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, apreció las recientes observaciones de la ONU. Foto: Archivo EL UNIVERSAL
Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, apreció las recientes observaciones de la ONU. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Javier Corral Jurado, senador de Morena, dijo que le resultó muy estimulante la “vigorosa” presencia del artista puertorriqueño, quien mostró “una presencia latinoamericana inaudita”.

Lee también

El legislador guinda celebró que esta actuación se realizó en el preciso momento que la persecución y abusos del ICE hacia los migrantes “sacuden a la sociedad norteamericana”.

Javier Corral Jurado. Foto: Especial
Javier Corral Jurado. Foto: Especial

“El Conejito Malo” también suscitó agrado en el partido naranja, Movimiento Ciudadano, cuyo dirigente nacional, Jorge Álvarez Máynez, compartió que su momento favorita fue la del niño dormido en las sillas durante la boda, mientras sonaba Baile Inolvidable.

Finalmente, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, compartió en sus cuentas oficiales una fotografía de Bad Bunny con la leyenda “latinosssss”.

Jorge Álvarez Máynez aseguró que la diferencia entre MC y Morena, y del PRIAN, es que su partido no ha traicionado sus promesas históricas. Foto: Galo Cañas / CUARTOSCURO
Jorge Álvarez Máynez aseguró que la diferencia entre MC y Morena, y del PRIAN, es que su partido no ha traicionado sus promesas históricas. Foto: Galo Cañas / CUARTOSCURO

Lee también

Estas reacciones de la política mexicana van en contracorriente a la del presidente de Estados Unidos, , quien desde su perfil de Truth Social arremetió contra el espectáculo, al que definió como “absolutamente terrible”.

“Uno de los peores espectáculos de todos los tiempos. No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de América y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad y excelencia. Nadie entiende una sola palabra que este sujeto dice, y su baile es desagradable”, señaló el republicano.

Bad Bunny en el Super Bowl LX. Foto: AP
Bad Bunny en el Super Bowl LX. Foto: AP

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]