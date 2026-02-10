Más Información
Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar: ¿cuándo y dónde recoger mi credencial?; consulta aquí lugar, fecha y hora
Las personas inscritas en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y en el programa Mujeres Bienestar deben contar con su credencial para acceder a los apoyos económicos y servicios correspondientes.
Si realizaste tu registro recientemente, es importante que sepas cuándo y en qué módulo debes acudir para recogerla, así como el horario exacto asignado.
Ante ello, aquí te contamos la fecha, hora y los puntos de entrega para que no pierdas este paso clave del proceso.
¿Cuándo y dónde recoger mi credencial para Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar?
Por medio de la plataforma X, la cuenta Programas del Bienestar compartió información sobre la entrega de credenciales.
Si te registraste a Pensión Adultos Mayores o Mujeres Bienestar en diciembre, deberás recoger tu credencial del Banco del Bienestar del 10 al 14 de febrero.
Aunado a ello, la cuenta compartió un link donde podrás consultar el día, hora y lugar para recoger tu credencial, ingresando únicamente el CURP.
Cabe mencionar que, para poder recibir la credencial, deberás contar con los siguientes documentos:
- Comprobante de trámite
- Identificación oficial vigente, original y copia
aosr
