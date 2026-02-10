Más Información

Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar: ¿cuándo y dónde recoger mi credencial?; consulta aquí lugar, fecha y hora

Dile “Te amo” con algo hecho por ti; los 3 mejores regalos DIY para este 14 de febrero

El "Efecto Bad Bunny": Duolingo reporta aumento del 35 % en alumnos de español tras el Super Bowl LX

¡Un millón en juego! Así es el rompecabezas 'imposible' de MrBeast: ¿Cómo participar y ganar?

El efecto Benito; Influencer estadounidense se pone a estudiar español con su familia para cantar en el Super Bowl

Las personas inscritas en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y en el programa deben contar con su credencial para acceder a los apoyos económicos y servicios correspondientes.

Si realizaste tu registro recientemente, es importante que sepas cuándo y en qué módulo debes acudir para recogerla, así como el horario exacto asignado.

Ante ello, aquí te contamos la fecha, hora y los puntos de entrega para que no pierdas este paso clave del proceso.

¿Cuándo y dónde recoger mi credencial para Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar?

Por medio de la plataforma X, la cuenta Programas del Bienestar compartió información sobre la entrega de credenciales.

Si te registraste a Pensión Adultos Mayores o Mujeres Bienestar en diciembre, deberás recoger tu credencial del Banco del Bienestar del 10 al 14 de febrero.

Aunado a ello, la cuenta compartió un link donde podrás consultar el día, hora y lugar para recoger tu credencial, ingresando únicamente el CURP.

Cabe mencionar que, para poder recibir la credencial, deberás contar con los siguientes documentos:

  • Comprobante de trámite
  • Identificación oficial vigente, original y copia

