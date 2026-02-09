Bad Bunny en Super Bowl LX; CFE lanza épico meme tras show de medio tiempo

El Super Bowl XL tuvo como uno de sus momentos centrales el show de medio tiempo de Bad Bunny, realizado en el Levi’s Stadium, en California.

Durante aproximadamente 15 minutos, el cantante interpretó temas como “Tití me preguntó”, “Baile inolvidable” y otras canciones de su repertorio ante miles de asistentes que acudieron al partido entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots.

Benito vistió un diseño de Zara, calzó unos Bad Bunny x Adidas. Fotos: AFP y AP

Tras la presentación, "El Conejo Malo" se posicionó entre las principales tendencias en redes sociales, donde usuarios compartieron clips, comentarios y comparaciones con otros espectáculos del medio tiempo protagonizados por artistas como Michael Jackson.

🇺🇸 | ÚLTIMA HORA: El espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX (2026) rompió el récord histórico de audiencia con 142,3 millones de espectadores. pic.twitter.com/WnaNqYfHQA — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 9, 2026

CFE lanza épico meme tras show de medio tiempo

Además del repertorio musical, el espectáculo integró una narrativa visual basada en escenas de la vida cotidiana en América Latina. La puesta en escena incluyó postes de luz, cables visibles y coreografías ejecutadas alrededor de esta escenografía.

Referencias culturales del show de medio tiempo de Bad Bunny. Foto: Captura de video

Dicha secuencia captó la atención de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que optó por sumarse a la conversación digital a través de sus redes sociales. La empresa difundió una serie de memes en los que presentó a Bad Bunny como un trabajador de la CFE.

En las imágenes, el cantante aparece sobre un poste de luz, portando el casco que forma parte del equipo de los empleados de la empresa. En la publicación, la CFE expresó su reacción al medio tiempo del Super Bowl, acompañando el contenido con el mensaje: “No lo podíamos dejar pasar”.

CFE lanza épico meme tras show de medio tiempo. Foto: Captura de pantalla

Como resultado, la publicación se viralizó en redes, donde usuarios dejaron comentarios como:

"Dicen que a Bad Bunny lo llamaran para acta administrativa por brincarse los pasos de seguridad"

"Delen un bono al que maneja las redes sociales de la CFE Nacional"

"Con razón llega bien caro mi recibo de la luz CFE Nacional"

