Del medio tiempo a la polémica; Trump y un video IA que muestra a Bad Bunny huyendo del ICE en el Super Bowl LX

El show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX, que se llevó a cabo el pasado domingo 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, durante el partido de los Seahawks de Seattle vs. los Patriotas de Nueva Inglaterra, sigue dejando de qué hablar alrededor del mundo.

Este espectáculo provocó polémica, rechazo e indignación entre muchos grupos estadounidenses —incluso ganándose la crítica del presidente Donald Trump—; y furor entre la comunidad latinoamericana, que celebró el evento trascendental en la historia de la NFL —pues Benito Antonio se convirtió en el primer artista en llevar una actuación completamente en español al escenario del Super Bowl—.

Con este performance, Bad Bunny transformó uno de los escenarios más comerciales del mundo en un homenaje a Puerto Rico y una celebración masiva de la identidad y las culturas de América Latina.

Bad Bunny se adueñó del escenario del Super Bowl 2026 con un look minimalista en tonos crema firmado por Zara. Foto: AP

Viralizan video de IA que muestra a Bad Bunny huyendo del ICE por órdenes de Trump

Contenuti AI, una agencia de marketing de contenido italiana, se ha sumado a la euforia digital que generó el espectáculo de medio tiempo del "Conejo malo", con un video generado con Inteligencia Artificial (IA), en el que el show del Super Bowl LX tiene un giro inesperado.

La historia del video comienza con Bad Bunny saliendo a su presentación en el evento deportivo, sin embargo, rápidamente se ve interrumpida, pues el presidente del país, Donald Trump, ordena a las fuerzas militares y a ICE intervenir para atraparlo.

El puertorriqueño se ve obligado a huir, y con la ayuda de otras celebridades latinas e íconos en la industria del entretenimiento —como Michael Jackson, Ozuna, Tego Calderón y Daddy Yankee—, logra escapar.

El video incluyó también a artistas como Michael Jackson, Lady Gaga, Ricky Martin y Daddy Yankee. Foto: Instagram @contenuti_ai

Lady Gaga y Ricky Martin, los invitados especiales en el espectáculo del "Conejo malo", lo acompañan en la travesía, que mezcla elementos ficticios de acción, como una persecución policiaca y fuertes choques.

El contenido hace corte a una escena protagonizada por Donald Trump, quien, luego de ser persuadido por su esposa, Melania Trump, accede a escuchar el último álbum del puertorriqueño —"Debí Tirar Más Fotos"—. El presidente estadounidense admite que el disco "no está tan mal", mientras baila con su esposa al ritmo de "Baile inolvidable".

La toma final muestra a Bad Bunny sentado en el Despacho Oval, sosteniendo el balón de fútbol americano que usó durante el medio tiempo con la leyenda "Together, we are America" —en español "Juntos somos America"—.

El video se ha viralizado en redes sociales, causando furor entre usuarios de todas partes del mundo. La sección de comentarios de la publicación, acumula mensajes de apoyo al contenido como:

" Buen tráiler pero ¿cuándo se estrena la película? ".

". " Este es el tipo de AI que si nos gusta ver! Te quedó increíble! ".

". " Es como una mezcla de Fast and Furious, el halftime, y la captura de Maduro, pero con Lady Gaga en una pick up ".

". "La película que ya ganó el Oscar".

