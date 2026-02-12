Jimmy Kimmel trolea a republicanos tras quejas por el show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

Entre controversia, quejas e incluso, la creación de un show alternativo, el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LX, a cargo del cantante puertorriqueño, Bad Bunny, se llevó a cabo el pasado domingo 8 de febrero.

La presentación, que fue un suceso trascendental en la historia de la NFL, ha causado furor entre la comunidad latina por su mensaje de unión, resistencia y orgullo, ganándose también los elogios y cumplidos de reconocidas personalidades alrededor del mundo.

Sin embargo, la molestia e indignación de muchos estadounidenses ―principalmente simpatizantes del presidente Donald Trump y aliados al partido conservador de la nación― no ha dejado de resonar en la opinión pública.

La situación ha escalado al grado de que recientemente, congresistas republicanos pidieron a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos "multar" y "encerrar" a Bad Bunny y a ejecutivos de la NFL y NBC, argumentando que el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl incluyó groserías e "innombrables depravaciones".

Lady Gaga se sumó al tributo a Puerto Rico, cantando la versión latina de “Die with a smile”; al igual que Ricky Martin, quien interpretó una parte de "Lo que le pasó a Hawaii", de Bad Bunny. Fotos: AFP y AP

Jimmy Kimmel trolea a republicanos que siguen molestos por el show de medio tiempo de Bad Bunny

El actor y comediante estadounidense, Jimmy Kimmel, quien con frecuencia critica la administración de Trump en su programa nocturno de entrevistas, "Jimmy Kimmel Live!", ha aprovechado esta situación para lanzar un dardo más al movimiento político de los republicanos.

A través de una parodia, que consiste de una compilación de clips de conductores, presentadores de televisión y periodistas quejándose del show de medio tiempo de Bad Bunny, Jimmy Kimmel troleó la "crisis emocional racista" que millones de simpatizantes del movimiento MAGA (Make America Great Again) están teniendo.

El spot cómico fue planeado con el formato de un infomercial, en el que se busca "vender" un medicamento llamado "XenoFoba (conejitomalo)", que promete "aliviar" el enojo público que hay por la presentación del "Conejo malo" en el Super Bowl LX.

La parodia recomienda un medicamento que promete combatir los pensamientos racistas y xenófobos. Foto: X

El guion de la parodia hace referencia a las ideologías "racistas" y "xenófobas" que suelen tener los republicanos y "recomienda" el medicamento: "Si todavía estás gritando por el show de medio tiempo de Bad Bunny, hay esperanza. ¡XenoFoba! XenoFoba actúa rápidamente para contrarrestar incluso los pensamientos racistas más tontos y secretos, haciéndote sonreír de nuevo..." dice la voz en off del spot.

BREAKING: Jimmy Kimmel destroys MAGA's racist meltdown over Bad Bunny in the most hilarious ad ever!



🔥🔥🔥pic.twitter.com/p9QgCMlWXW — Really American 🇺🇸 (@ReallyAmerican1) February 11, 2026

La parodia, transmitida en el programa de Kimmel por la cadena estadounidense de televisión, ABC, se ha vuelto viral en redes sociales, donde usuarios e internautas se unen a la burla hacia los comentarios de simpatizantes MAGA.

*Con información de EFE.

