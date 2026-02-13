Más Información

La UNAM amaga carreras de letras y se retracta

Fraude en el Louvre destapado por la policía; nueve detenidos, incluidos empleados y guías, por venta de entradas y sobreventa de visitas guiadas

"Presupuesto digno para Radio Educación", demandan en protesta frente a la Secretaría de Cultura

Fallece Guillermo Monroy Becerril a los 102 años; discípulo de Frida Kahlo y referente del muralismo mexicano

Jeremías Marquines: absuelto por la justicia, condenado por funcionarios culturales 

Muere a los 92 años Cees Nooteboom, el escritor neerlandés más leído de la posguerra

La muerte del rapero independiente Milkman, cuyo nombre real es Óscar Botello, conmovió a , la cantante tiene un tema con él, y a través de Instagram lo despidió con un amoroso mensaje

El rapero mexicano era conocido por sus colaboraciones en la escena urbana, incluyendo el tema "Sueño de ti" con Belinda; fue el hermano del rapero quien dio a conocer la noticia de su fallecimiento. Se sabe que fue hospitalizado de emergencia hace días y fue sometido a dos cirugías.

Milkman nació en Monterrey y fue criado en Laredo, Texas; se consolidó en la escena del hip hop nacional e internacional con sus álbumes "Milkstape" (2014) y "Fresco" (2015), y contó con el respaldo de gente como Toy Selectah y J. Balvin.

Sin dar mayor detalle, agradeció el apoyo moral y monetario que recibieron, así como la donación de sangre y dinero.

"Aquí Kiks. Una última vez les escribo desde un lugar muy vulnerable para decirles que mi hermano MILK ha fallecido esta tarde. No tengo palabras para describir y expresar el agradecimiento que tengo hacia todos ustedes, a los que me han escrito y acompañado estos días. Gracias a los que donaron sangre y dinero y a quienes han estado al pendiente de nosotros", se lee.

En el comunicado se especificó que Milk se fue rodeado de amigos, que son más que amigos son hermanos, son familia; se destacó que Milk se fue dejando un legado.

"Él dejó una huella enorme en este mundo y seguirá viviendo en su música, en su arte y en todos nosotros.Y siempre vivirá en mí".

Adiós al rapero Milkman.

Belinda, quien se encuentra en España trabajando en la serie "Carlota", donde será la protagonista, compartió su pesar en un mensaje en el que destacó que Milkman era talentoso y un buen amigo a quien conocía desde hace mucho tiempo.

"Hoy amanecí con esta triste noticia. Una de las personas más talentosas,buen amigo desde hace tantos años al que he admirado y respetado ya no está con nosotros @milkman le agradezco a la vida que me diera la oportunidad de conocer tu talento y trabajar contigo. Jamás lo olvidaré. Sé que luchaste hasta el final y quiero agradecer a todos los que lo apoyaron hasta el último momento. Milk siempre serás recordado y amado, descansa en paz".

