Día del Soltero 2026: ¿por qué se celebra cada 13 de febrero?; conoce su origen

Cada 13 de febrero, un día antes de la celebración del Día de San Valentín, se conmemora el Día del Soltero o también llamado "Anti San Valentín", una fecha que ha cobrado relevancia en distintos países como una forma de reivindicar la soltería y celebrar la independencia.

Aunque muchas miradas están puestas en el 14 de febrero, conocido también como Día del Amor y la Amistad, el 13 se ha convertido en una celebración alternativa para quienes no tienen pareja o simplemente eligen disfrutar su vida sin compromisos sentimentales.

Más que un festejo previo, esta iniciativa busca romper los estigmas y reconocer que la felicidad no depende necesariamente de una relación romántica. En los últimos años, la fecha ha ganado popularidad en redes sociales, donde se comparten mensajes de autoestima y crecimiento personal.

El Día del Soltero se originó en China. Foto: Pixabay

¿Por qué se celebra este 13 de febrero?

A diferencia del Singles Day el 11 de noviembre, fecha conocida mundialmente por el impacto comercial del Día del Soltero en China, el 13 de febrero no tiene un origen oficial o institucionalizado. Su surgimiento fue espontáneo y casual, como parte de un fenómeno social y cultural colectivo.

En varios países de América Latina, comenzó a mencionarse en redes como una alternativa para aquellos que no se identificaban con la narrativa tradicional del romance. Con el tiempo, comunidades digitales adoptaron la fecha para lanzar mensajes enfocados en el autocuidado y el disfrute personal.

Así, el 13 de febrero se consolidó como una especie de equilibrio simbólico al Día del Amor y la Amistad, pero con un enfoque positivo: celebrar la soltería como una etapa válida, plena y enriquecedora. En esta fecha, algunos restaurantes y tiendas comerciales se suman con promociones especiales y eventos temáticos, como el Solterofest 2026 en Guanajuato.

Con el tiempo, esta fecha se afirmó en la agenda cultural. Fuente: Freepik.

¿Cómo celebran las personas el Día del Soltero?

Las formas de celebrar son variadas y dependen del estilo de vida de cada persona. Entre las más comunes destacan:

Reuniones con amigos: muchas personas organizan salidas, cenas o reuniones para festejar la amistad y la libertad.

muchas personas organizan salidas, cenas o reuniones para festejar la amistad y la libertad. Planes personales: ir al cine, viajar, asistir a sesiones relajantes de spa o simplemente disfrutar de una actividad favorita se vuelve una forma de consentirse.

ir al cine, viajar, asistir a sesiones relajantes de spa o simplemente disfrutar de una actividad favorita se vuelve una forma de consentirse. Autocuidado y bienestar: desde rutinas de ejercicio hasta comprar algo deseado, la fecha se asocia con el amor propio.

desde rutinas de ejercicio hasta comprar algo deseado, la fecha se asocia con el amor propio. Publicaciones en redes sociales: frases sobre independencia, memes y mensajes de empoderamiento abundan en plataformas digitales.

frases sobre independencia, memes y mensajes de empoderamiento abundan en plataformas digitales. Eventos temáticos: algunos bares y antros organizan fiestas para solteros, convirtiendo la fecha en una oportunidad para socializar.

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la soltería ofrece distintos beneficios clave, enfocados en el desarrollo personal, la búsqueda de independencia y el bienestar emocional. Según Ricardo Trujillo Correa, académico de la Facultad de Psicología, el vivir en pareja implica un impedimento, ya que conlleva mucho compromiso y esfuerzos.

En México, para febrero de 2026, la soltería se ha consolidado como el estado civil predominante, especialmente entre las nuevas generaciones. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI en 2023, casi 8 de cada 10 jóvenes (de entre 15 y 29 años) están solteros, debido a la búsqueda de mejores oportunidades académicas y laborales.

Finalmente, en un contexto donde las relaciones sentimentales han cambiado y las dinámicas sociales evolucionan constantemente, el Día del Soltero se posiciona como una celebración de la autonomía emocional y la autoestima, así como una reflexión sobre las metas individuales y la libertad de decidir cómo y con quién compartir la vida.

