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Ciudad Juárez. - En las últimas horas se convocó a una manifestación en apoyo a la gobernadora Maru Campos, quien comparecerá mañana miércoles 27 de mayo ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad Juárez.
La convocatoria fue lanzada por el movimiento “Ciudadanos Unidos por el Rescate de México”, quienes buscan hacer una manifestación frente a las instalaciones de la FGR, para así mostrar su respaldo a la gobernadora tras la controversia que se ha desatado por el caso del narcolaboratorio y los agentes de la CIA y además por el juicio político en su contra y el citatorio emitido por la FGR.
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De acuerdo con lo que se dio a conocer por quienes organizan esta movilización, está programada para iniciar este miércoles 27 de mayo a las 9:00 de la mañana en las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Ciudad Juárez y al mismo tiempo en la ciudad de Chihuahua.
La convocatoria se ha difundido en redes sociales en grupos de apoyo a Maru Campos.
Hasta esta tarde no estaba totalmente confirmada la presencia de la gobernadora ante la FGR, aunque su equipo legal ha confirmado en las últimas horas que sí atendería el llamado y acudiría a comparecer en calidad de testigo.
dmrr
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