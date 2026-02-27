Tan extraña como fascinante es la relación que Paola Harris ha encontrado entre Latinoamérica y las manifestaciones de seres de otros planetas.

Harris, fotorreportera de profesión, lleva 45 años estudiando el fenómeno ovni y la vida extraterrestre.

La investigadora comparte que fue la cinta Encuentros cercanos del tercer tipo (1977) la que cambió su rumbo profesional y sí, también su vida por completo, todo esto al terminar su doctorado en aquel lejano 1979.

Ahora, en su programa Primer contacto con Paola Harris, que recién estrenó a través de Maussan Televisión, habla de sus experiencias, pero sobre todo, de lo que Latinoamérica le ha enseñado.

“Hice mucha investigación en Europa y en América, pero los mensajes que vienen de esta parte del mundo son los más importantes que recibimos de los extraterrestres, nos dicen que necesitamos unirnos, salvar nuestra ecología, elevar nuestra conciencia y tener los valores adecuados para que podamos encontrar seres de otro espacio”, explica.

CORAZÓN ABIERTO

Parece curioso que justo en el momento histórico que se vive en Estados Unidos, en donde domina más el uso de dispositivos digitales, la ufóloga encuentre mayor nivel de contacto con seres de otros planetas precisamente en regiones de Centro y Sudamérica.

“La gente en los Estados Unidos está regida por la tecnología, dejan de usar el cerebro, pero en Latinoamérica están centrados en el corazón y la única forma en que se puede tener contacto con un extraterrestre es con el corazón, no puedes pensar como él, no fue a la escuela, no hizo lo que tú haces, la única cosa que tienen en común es que están vivos, tienen conciencia y creo que los latinoamericanos tienen los corazones más grandes”, señala.

En Primer contacto con Paola Harris, que se transmite los domingos a las 21:30 horas, se explican, entre otros temas, la cosmovisión de los pueblos originarios latinoamericanos y sus puntos de contacto con seres que viven en otra parte del universo.