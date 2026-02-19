El presidente estadounidense Donald Trump anunció que ordenará al gobierno la identificación y publicación de archivos relacionados con vida alienígena, extraterrestre y objetos voladores no identificados.

Posteó en Truth Social que "por el gran interés mostrado, instruiré al secretario de Guerra y a otros departamentos pertinentes para que inicien el proceso de identificación y divulgación" de estos archivos.

Añadió que también ordenará a Pete Hegseth, secretario de Guerra, "cualquier otra información relacionada con estos asuntos tan complejos, pero sumamente interesantes e importantes".

Antes respondió que el expresidente Barack Obama reveló información "clasificada" en sus recientes declaraciones sobre la existencia de vida extraterrestre durante una entrevista.

Lee también Senado de Florida aprueba renombrar aeropuerto de Palm Beach en honor a Trump; demócratas cuestionan el gasto

"Dio información clasificada, se supone que no puede hacer eso", lamentó Trump cuando reporteros le preguntaron en su avión presidencial sobre las recientes declaraciones de Obama que reavivaron las teorías de la conspiración sobre el tema.

En un pódcast publicado la semana pasada, el expresidente Obama afirmó que creía que los extraterrestres eran reales, pero que no había visto ninguna prueba de ello mientras ocupó la Casa Blanca (2009-2017).

"Son reales, pero yo no los he visto y no los tienen guardados en... el Área 51", le dijo al presentador Brian Tyler Cohen al referirse a esa instalación secreta y que es centro de muchas teorías conspirativas sobre los ovnis.

Lee también Trump cuestiona el voto por correo; acusa a demócratas de oponerse a controles de identidad

"No hay una instalación subterránea. A menos que exista una conspiración enorme y se lo hayan ocultado al presidente de Estados Unidos", agregó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa