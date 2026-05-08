El gobierno español informó este viernes de que hay una persona "con síntomas compatibles" de hantavirus que estuvo en contacto con la mujer que falleció en Johannesburgo (Sudáfrica) y que ha sido trasladada a un hospital en Alicante (este de España) como un caso sospechoso y allí permanecerá en aislamiento.

El secretario de Estado de Sanidad de España, Javier Padilla, dijo además que hay una segunda persona que también estuvo en contacto con esa fallecida cuyo destino final era España, pero que "se encuentra en Sudáfrica".

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