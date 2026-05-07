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El medio israelí Maariv reportó este jueves el primer caso diagnosticado de hantavirus en el país, aunque no está ligado al crucero MV Hondius.
Se cree que el paciente se contagió durante una estancia en Europa del Este hace varios meses y acudió al médico tras presentar síntomas asociados a la enfermedad. El medio no dio detalles sobre el lugar de residencia del paciente o el centro médico que lo diagnosticó.
Según la información obtenida por Maariv, el paciente se sometió a una prueba de anticuerpos tras la aparición de los síntomas, que reveló una exposición al hantavirus. Posteriormente se realizó una prueba de PCR (reacción en cadena de la polimerasa) para detectar el material genético del virus, que confirmó la infección.
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Maariv señala que el paciente se encuentra estable; no ha requerido cuidados intensivos ni aislamiento estricto, pero se encuentra bajo observación médica. El caso, afirmó, ya fue notificado al Ministerio de Sanidad.
El hantavirus que circula en Europa, a diferencia del de Andes, no es transmisible entre personas, sino que se contagia por contacto con roedores enfermos. Su letalidad es menor que la de la cepa Andes.
Entre 2021 y 2023, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) notificó 9 mil 17 casos de hantavirus entre 2021 y 2023.
El hantavirus europeo provoca principalmente la Fiebre Hemorrágica con Síndrome Renal (FHSR), afectando riñones y causando síntomas como fiebre, dolor lumbar y disfunción renal.
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