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El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que EU reducirá "drásticamente" el número de tropas en Alemania. Antes de partir a Miami, el mandatario respondió que vamos a reducir MUCHO y vamos a recortar mucho más allá de los 5 mil" soldados.
Esta semana, Trump amenazó con retirar a parte de los efectivos del territorio del aliado perteneciente a la OTAN después de que el canciller Friedrich Merz afirmó que el liderazgo iraní estaba “humillando” a Estados Unidos y criticó la falta de estrategia de Washington en la guerra.
Sean Parnell, portavoz del Pentágono, señaló el viernes en un comunicado que la “decisión (de retirar a los soldados) sigue a una revisión exhaustiva de la postura de fuerzas del Departamento de Defensa en Europa, y se hace en reconocimiento de los requisitos del teatro de operaciones y las condiciones sobre el terreno”.
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Washington tiene varias instalaciones militares importantes en Alemania, entre ellas las sedes del Comando Europeo y del Comando de África de Estados Unidos, la base aérea de Ramstein y un centro médico en Landstuhl, donde recibieron atención soldados lesionados en las guerras en Afganistán e Irak. Además, hay misiles nucleares estadounidenses emplazados en territorio germano.
La cantidad de soldados que saldrán de Alemania equivaldría al 14% de los 36 mil militares estadounidenses destacados allí.
El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, calificó de “previsible” que Estados Unidos retire soldados de Europa y de Alemania, al tiempo que trató de subrayar el beneficio mutuo de la presencia militar estadounidense en el continente.
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