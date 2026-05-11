La alcaldía Benito Juaréz anunció un Plan de Acción enfocado en la prevención, atención y combate a la violencia contra los adultos mayores.

La estrategia busca garantizar una vida digna, segura y con bienestar para las personas mayores que habitan en la demarcación, mediante políticas públicas cercanas, atención especializada y acciones comunitarias de alto impacto social. De acuerdo con cifras del Inegi, 87 mil 344 benitojuarenses pertenecen a este sector poblacional.

“Una comunidad verdaderamente justa se construye cuidando a quienes nos dieron tanto. En Benito Juárez trabajamos para que nuestras personas mayores vivan con respeto, acompañamiento y libres de cualquier tipo de violencia. Nuestro compromiso es ofrecerles mejores condiciones de vida, inclusión real y entornos seguros”, afirmó el alcalde Luis Mendoza.

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Plan de Acción 2026 estará basado en cinco ejes prioritarios

A través de la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios al Adulto Mayor, el Plan de Acción 2026 estará basado en cinco ejes prioritarios:

Prevención y sensibilización, mediante campañas, talleres y conferencias rescpecto a temas de interés como despojo patrimonial, codependencia, tecnología y violencia familiar

Atención prioritaria a personas mayores en situación de vulnerabilidad, incluyendo personas con discapacidad, de origen étnico y de la comunidad LGBTTTIQ+, destacando servicios médicos y de salud, desde toma de signos vitales hasta valoración geriátrica, nutricional y psicológica

Vinculación estratégica con organizaciones civiles, instituciones públicas y empresas socialmente responsables

Atención de primer contacto, con orientación legal y psicológica gratuita

Canalización especializada a instancias de apoyo y protección.

También se impulsarán programas comunitarios como Encuentros Intergeneracionales, Red de Cariño, Un Día con mi Abuelo y Baila Conmigo, diseñados para fortalecer el tejido social, promover la convivencia y mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

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