Por segundo día consecutivo, una fuerte lluvia generalizada dejó inundaciones y caos en la Ciudad de México.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta roja por intensificación de lluvias fuertes la tarde y noche de ayer en la alcaldía Gustavo A. Madero. Para el resto de las demarcaciones se determinó alertas amarilla y naranja.

En avenida Juárez, frente a la Alameda Central y el Palacio de Bellas Artes, se formó un severo encharcamiento, al igual que en el cruce de Reforma y Bucareli.

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Sobre el Eje 1 Norte, en las inmediaciones del Metro Lagunilla, policías desfogaron el agua acumulada con apoyo de una bomba. En calles de la colonia Doctores, el nivel del agua llegaba a las rodillas de algunos transeúntes.

Por la fuerte tormenta se registró una filtración de agua en las oficinas del PRI en el Senado de la República, ubicadas en Reforma.

En la sede del Congreso capitalino, en Donceles y Allende, el agua se metió al sótano, debido a la saturación del drenaje. También se vio afectado el sótano de la Secretaría de Gobernación.

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En calles de la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, el nivel del agua llegó a las rodillas de las personas. Foto: VALENTE ROSAS/EL UNIVERSAL

Vialidades como Insurgentes Norte se vieron paralizadas debido a la acumulación de agua en los bajopuentes. De la misma forma se registraron encharcamientos en la Calzada Ignacio Zaragoza.

El servicio del Tren Buenavista-AIFA y en la ruta Buenavista-Cuautitlán se suspendió momentáneamente debido a la lluvia. Además, una barda colapsó en las inmediaciones de la estación San Rafael.

En calles de la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, el nivel del agua llegó a las rodillas de las personas. Foto: VALENTE ROSAS/EL UNIVERSAL

Se adelantaron las lluvias

Aunque todavía no comienza oficialmente la temporada de lluvias 2026, las fuertes precipitaciones que se registraron el lunes fueron de las más “intensas y abundantes” en lo que va del año, con cantidades de agua que superaron los 72 milímetros de lluvia en algunas estaciones pluviométricas de la capital, cuando el promedio de mayo —para todo el mes— es de 50 milímetros.

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Así lo dio a conocer el secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza, al reconocer que la temporada “ya se adelantó”, pues precisó que durante la tarde-noche del lunes, en más de 10 pluviómetros de la dependencia se registró caída de lluvia de más de 60 o 70 milímetros, lo que derivó en activar la primera alerta púrpura del año.

“Esta lluvia representa un volumen acumulado de 28.5 millones de metros cúbicos, que es la lluvia más abundante en lo que va de este año. Estamos revisando los registros, porque posiblemente sea de las lluvias más intensas que hayan existido en un mes de mayo”.

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, precisó que las lluvias del 11 de mayo dejaron afectaciones en 54 viviendas de la capital.

Con información de Frida Sánchez, Omar Díaz, Víctor Gamboa y Arturo Contreras

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cdm