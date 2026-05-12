La jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que la reunión que sostuvo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y el Gobierno del Estado de México fue para hablar “sobre la mejoría del aire y la protección de la salud de la población, en la Zona Metropolitana”.

En conferencia de prensa este martes, la mandataria capitalina reiteró que se trata de un tema metropolitano, por lo que las soluciones tienen que ser metropolitanas y federales.

Además, adelantó que habrá más reuniones y posteriormente se estarán dando a conocer los acuerdos a los que se lleguen.

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“Se vio el diagnóstico, se vieron distintas medidas; sobre todo, un diagnóstico de la situación que tenemos del aire. Vamos a continuar con más reuniones y ya después estaremos dando a conocer los acuerdos que tengamos al respecto”, dijo.

Habrá más reuniones y posteriormente se estarán dando a conocer los acuerdos a los que se lleguen. | Foto: Especial.

Durante la reunión de este lunes, la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, advirtió que el ozono ha tenido un “comportamiento irregular” y “recientemente la situación ha empeorado” respecto a este contaminante.

Durante dicha reunión, se explicó que las altas temperaturas, la intensa radiación solar y las condiciones de estabilidad atmosférica podrían favorecer la formación de ozono y elevar el riesgo de contingencias ambientales.

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Aunque estos episodios suelen presentarse con mayor frecuencia entre marzo y mayo, en 2026 las concentraciones de contaminantes comenzaron a incrementarse desde enero, lo que ha provocado que sumen cinco contingencias ambientales en lo que va del año. Además, se admiró que, si se retrasan las lluvias, la temporada de ozono podría extenderse hasta finales de junio.

En un comunicado conjunto, se dieron a conocer algunas propuestas mencionadas para la reducción de contaminantes, como son “la evolución” del programa Hoy No Circula y del programa de Contingencias Ambientales, el fortalecimiento de la vigilancia de los vehículos en circulación, la homologación de la calidad de las gasolinas, la reducción y control de fugas de gas LP, así como el lanzamiento de campañas de comunicación dirigidas a la población durante la temporada de ozono.

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JACL