Más Información

Responde Maru Campos a Morena tras anuncio de juicio político en Chihuahua; “no tenemos nada que esconder”, dice

Responde Maru Campos a Morena tras anuncio de juicio político en Chihuahua; “no tenemos nada que esconder”, dice

CNN liga explosión en Tecámac, en la que murieron dos del Cártel de Sinaloa, a la CIA; Harfuch rechaza versión

CNN liga explosión en Tecámac, en la que murieron dos del Cártel de Sinaloa, a la CIA; Harfuch rechaza versión

Chihuahua reporta que agentes de la CIA estuvieron en Fiscalía antes de operativo; uno portaba arma

Chihuahua reporta que agentes de la CIA estuvieron en Fiscalía antes de operativo; uno portaba arma

FGR reactiva caso por homicidio de Héctor Melesio Cuén; indaga intromisión del crimen en elección de Rocha Moya

FGR reactiva caso por homicidio de Héctor Melesio Cuén; indaga intromisión del crimen en elección de Rocha Moya

Los 55 jugadores que conforman la prelista de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

Los 55 jugadores que conforman la prelista de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

Encuesta en Guerrero; Beatriz Mojica encabeza preferencias de Morena

Encuesta en Guerrero; Beatriz Mojica encabeza preferencias de Morena

Tlalnepantla, Méx.- Un automóvil quedó varado en medio de un provocado por las registradas la tarde de este lunes en el municipio.

Los hechos ocurrieron mientras el vehículo circulaba sobre Avenida Lago de Guadalupe, frente a Plaza Lago, donde el nivel del agua dificultó el paso del automovilista.

Autoridades municipales de informaron que personal realiza labores de desazolve y limpieza en al menos ocho zonas con encharcamientos.

Lee también

¿Qué municipios de Tlalnepantla fueron afectados por la lluvia?

Entre estos puntos se encuentra Prolongación Miguel Hidalgo, frente a Lecaroz; Avenida Gustavo Baz y Recursos Hidráulicos; Filiberto Gómez y Tenayuca, en la Zona Industrial; así como las calles Iztaccíhuatl y Berriozábal, en la colonia San Javier.

También se reportan trabajos en el fraccionamiento Santa Cecilia, los Arcos del Centro de Tlalnepantla y Tecoloapan, en la ampliación Gustavo Baz.

Las cuadrillas de Protección Civil, OPDM y Servicios Públicos permanecen desplegadas para atender las afectaciones y reducir riesgos a la población.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jecg/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]