Tlalnepantla, Méx.- Un automóvil quedó varado en medio de un encharcamiento provocado por las lluvias registradas la tarde de este lunes en el municipio.

Los hechos ocurrieron mientras el vehículo circulaba sobre Avenida Lago de Guadalupe, frente a Plaza Lago, donde el nivel del agua dificultó el paso del automovilista.

Autoridades municipales de Tlalnepantla informaron que personal realiza labores de desazolve y limpieza en al menos ocho zonas con encharcamientos.

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¿Qué municipios de Tlalnepantla fueron afectados por la lluvia?

Entre estos puntos se encuentra Prolongación Miguel Hidalgo, frente a Lecaroz; Avenida Gustavo Baz y Recursos Hidráulicos; Filiberto Gómez y Tenayuca, en la Zona Industrial; así como las calles Iztaccíhuatl y Berriozábal, en la colonia San Javier.

También se reportan trabajos en el fraccionamiento Santa Cecilia, los Arcos del Centro de Tlalnepantla y Tecoloapan, en la ampliación Gustavo Baz.

Las cuadrillas de Protección Civil, OPDM y Servicios Públicos permanecen desplegadas para atender las afectaciones y reducir riesgos a la población.

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