Como cada año desde que se inauguró en abril de 2011, el Senado de la República registra goteras y filtración de agua en sus instalaciones, producto de las lluvias.

Este martes, en las oficinas del PRI en la cámara alta, trabajadores realizaron labores de reparación para evitar algún problema mayor.

La intensa lluvia que se presentó este día en prácticamente toda la Ciudad de México afectó a la sede del Senado, en el Paseo de la Reforma y la Avenida Insurgentes.

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El área que corresponde al Grupo Parlamentario del PRI fue una de las más afectadas, ya que el agua se infiltró por el techo de una de las oficinas.

Trabajadores del Senado colocaron cubetas y reforzaron algunos plafones que no resistieron la humedad y la fuerza del agua.

Estos problemas son recurrentes en diversas oficinas, auditorios y otras zonas del inmueble, debido entre otras causas al diseño de pisos de cristal en algunas áreas.

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