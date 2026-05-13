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Ante el caso de huachicol fiscal en la Secretaría de Marina y la detención del contralmirante Fernando Farías Laguna, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que Rafael Ojeda Durán, extitular de Marina, presentó una denuncia “y eso dio pie a que se abrieran carpetas de investigación.

“Por eso no hay ninguna investigación contra el exsecretario de Marina porque él mismo lo denunció”, dijo Sheinbaum Pardo.

Insistió en que la Fiscalía General de la República (FGR) debe informar si los hermanos Farías tenían protección especial y comentó que recibió una carta de uno de ellos en la que rechaza las acusaciones en su contra.

“Eso es algo que no lo defino yo, lo define la Fiscalía General de la República. Es muy importante que la Fiscalía muestre las pruebas en la medida de lo posible, dentro de su investigación, de por qué estas personas están involucradas, cuándo vino esta denuncia y por qué la denuncia de la propia Secretaría de Marina frente a estas personas y a otras”, dijo.

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