¿Cómo es Kharg?; la isla petrolera de Irán que fue bombardeada por EU

Este viernes 13 de marzo el presidente de Donald Trump afirmó que fuerzas armadas del Comando Central de Estados Unidos ejecutaron "uno de los bombardeos más poderosos de la historia de Medio Oriente", aniquilando por completo todos los objetivos militares en la isla de Kharg".

De acuerdo con un video publicado en Truth Social por el mandatario, los ataques incluyeron impactos en las instalaciones del aeropuerto y la pista de aterrizaje, asegurando que "por razones de respeto" no se decidió destruir la infraestructura petrolera de la isla.

¿Cómo es la isla iraní Kharg?

Considerada como la "joya de la corona de Irán", Kharg (dátil) es una pequeña isla coralina, formada a partir de la acumulación de detritos de coral, arena y material orgánico; está situada en el norte del Golfo Pérsico, a 55 kilómetros del noroeste del puerto de Bushehr y a 20 kilómetros de la costa iraní.

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Last night, U.S. forces executed a large-scale precision strike on Kharg Island, Iran. The strike destroyed naval mine storage facilities, missile storage bunkers, and multiple other military sites. U.S. forces successfully struck more than 90 Iranian military targets on Kharg… pic.twitter.com/2X1glD4Flt — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 14, 2026

Gracias a sus aguas profundas, a mediados del siglo XX el territorio se convirtió en una terminal de petróleo crudo y hoy en día funge como punto principal de las exportaciones petroleras de Irán, con una infraestructura con capacidad de carga para aproximadamente 7 millones de barriles diarios, según la Agencia de Información Energética de EU.

¿Qué exporta principalmente la isla?

Con una superficie de 24 kilómetros cuadrados, la isla de Kharg (también llamada "isla prohibida") envía fertilizantes de sulfato, gas líquido o cualquier producto derivado del petróleo, gestionando alrededor del 90% del petróleo que el país exporta al mundo, principalmente al país de China.

Según el medio Reuters, Irán suministra cerca del 4.5% del petróleo mundial. Por otro lado, durante el conflicto bélico contra Irak, las instalaciones petroleras en la isla quedaron prácticamente destruidas y su reconstrucción fue un objetivo principal del régimen islámico a finales de la década de los 80.

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La isla, cuenta con tres principales yacimientos marinos de petróleo: Aboozar, Forouza y Dorood. Foto: @juniormelorn_.

Estos ataques por parte del gobierno de Estados Unidos surgieron luego de que Irán interfiriera con el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz. El mandatario explicó que los enfrentamientos militares con el país "durarán el tiempo que sea necesario".

Según la agencia de noticias Fars, el ataque intentó dañar las defensas del ejército, la base naval de Joshan, la torre de control del aeropuerto y el hangar de helicópteros de la Continental Shelf Oil Company. No obstante, "no causó víctimas entre el personal militar, los empleados de las compañías ni residentes de la isla".

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